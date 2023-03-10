加州周末暴風雨 多地洪水警告居民撤離

聖路易斯奧比斯波縣的山區發生洪水，國家氣象局向附近地區發布洪水警告。（圖片來源：國家氣象局 推特）

今年以來加州 已遭遇多場暴風雨襲擊。而10日登陸的暴風圈將持續到11日，氣象學家預計大雨會將山頂積雪融化，引發河水暴漲、洪澇水災等，部分地區民眾應隨時關注當地政府或警局網站，做好緊急撤離的準備。

聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo County）住在奧西諾（Oceano）大溪谷磯（Arroyo Grande Levee）以北和南，還有奧西諾湖（Oceano Lagoon）的居民需要保持警惕，當地紅十字會已在加州工藝大學（Cal Poly）的體育館設置庇護所供民眾使用。

住在聖塔克魯斯縣（Santa Cruz County）帕哈羅河（Pajaro）和聖羅倫佐河（San Lorenzo River）附近的居民開始撤離。另外，貝茲溪（Bates Creek）附近的城市。櫻桃谷（Cherryvale）、格倫黑芬（Glenhaven），還有瑞斯考特（Prescott）也發布警告，要求居民留在家中，不要隨意出門。

另外，在佛瑞斯諾縣（Frenso County）住在還有派恩弗拉特湖（Pine Flat）、米勒頓湖（Millerton Lake）、謝佛湖（Shaver Lake）、杭廷頓灘湖（Huntington Lake），還有科特萊特（Courtright）和爲士翰（Wishon）水庫附近居民，已收到警急撤離警告。

國家氣象局（National Weather Service）一共發布了90個洪水 警告，受到緊急山洪預警（Urgent flash flood warnings）的地區包括，佛瑞諾縣、聖路易斯奧比斯波縣、聖塔克魯斯縣、馬德拉縣（Madera County）還有杜萊爾縣（Tulare County）。收到洪水預警的縣市包括，聖塔克拉拉（Santa Clara）、聖貝尼托（San Benito）、阿拉米達（Alameda）、還有聖馬刁（San Mateo）等。

收到冬季風暴 警告（Winter Storm Warning）的地區包括，印歐縣（Inyo County）、優勝美地國家公園（Yosemite National Park）部分區域、太浩湖（Lake Tahoe）附近社區，還有北加德諾特縣（Del Norte County）的多個社區。

除了大雨引起的洪水之外，住在維吉尼亞湖（Virginia Lakes）和主教溪（Bishop Creek）交界處的太浩湖、印歐縣、西斯邱縣（Siskiyou County）、莫諾縣（Mono County）居民空面臨雪崩的危險。

最後，國家氣象局預測可能因大雨引起河水氾濫的河流。至少有九條主要河流，其中包括芬布里吉（Fernbridge）的鰻魚河（Eel River）、霍普蘭（Hopland）的俄羅斯河（Russian River）、薩利納斯河（Salinas River）、卡梅爾（Carmel）、麥賽德河（Merced River）、熊溪（Bear Creek），還有卡森尼斯河（Cosumnes River）等河流。