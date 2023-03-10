名牌服裝鞋類包袋 橙縣快閃促銷白菜價

鞋子區域是最有人氣的，其中37碼和38碼鞋子是最受歡迎的。（記者張宏／攝影）

奢侈品大牌服裝、鞋類、包袋以白菜價促銷，多數是90%折扣，一雙原價近2000元的Roger Vivier鞋子打折後不到300元。目前在橙縣托斯汀(Tustin)舉辦奢侈品名牌快閃折扣銷售，吸引南加民眾從四面八方聚集在這裡搶購，場面非常熱鬧。

（影音來源：記者張宏）

正在舉辦快閃折扣銷售的奢侈品名牌，有Bottega Veneta、Dolce & Gabbana、Saint Laurent、Alexander Wang、Balmain、Jimmy Choo、Valentino、Chloé等，原價數千元的名牌都在打折出售，最高折扣高達90%。 現場不僅尺碼齊全，且服裝涵蓋女士、男士和兒童的設計師品牌服裝、鞋類和配飾。包括連衣裙、夾克、包袋、襯衫、毛衣、褲子、配飾等。

現場需憑票入場，進門時每個人發一個透明塑膠購物袋。偌大的賣場按照男女和兒童服裝分區，每個區域清楚標識尺碼，顧客可以直奔自己的尺碼區域選購。鞋子區域最有人氣，其中37碼和38碼鞋最受歡迎，品牌有Jimmy Choo、Saint Laurent、RogerVivier、Marni等，也有一些義大利 產本土品牌鞋子等，基本折扣都在半價以上。其中一雙原價1600多元的Roger Vivier天鵝絨女鞋只要293元。

鞋子有高跟鞋、平底鞋、拖鞋、靴子、運動鞋等，不少女性把喜歡的鞋子都裝在塑膠袋裡，然後集中試穿。而服裝區域則不提供試衣間，且多數品牌都是歐洲尺碼制。

一名華人 把自己喜歡的衣服集中起來，然後在鏡子前直接套在身上。她說，因為不能退換，且每件都要幾百元，避免買回去但不適合。因褲子要脫衣服試穿，所以她只選外套或可套身上的裙子，這類衣服CP值比較高，打折幅度大，像一件Lanvin的連衣裙原價3000多元，打折後只要694元。不過選衣服很消耗體力和時間，一件件找，還要看尺碼看價格試穿。

華人Tina遠自聖蓋博 谷趕來，她說，大牌的衣服剪裁和質量就是不一般，現場感覺很多牌子都是義大利的牌子，也有一些YOOX購物網站的牌子，折扣很大，像一條Philosophy di Lorenzo Serafini 的裙子原價1700多元，現在只要310元。她多選擇大牌的衣服，這樣即使不喜歡也能用購買價或更高價賣掉。