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南加富人區拉荷雅遊民漸增 華人觀影被騷擾驚魂未定

記者劉子為/聖地牙哥即時報導
南加華人李先生在電影院觀影時，不停被遊民騷擾。保全表示已經接到多次舉報，並指出遊民身上有刀。（Yelp）
南加華人李先生在電影院觀影時，不停被遊民騷擾。保全表示已經接到多次舉報，並指出遊民身上有刀。（Yelp）

住在南加聖地牙哥縣的李先生近日偕同女友前往位於拉荷雅（La Jolla）的電影院觀影時，不停被遊民騷擾，但遊民並非要打劫，而是塞水和錢給李先生，讓他感到困惑。影院保全入場勸說遊民離開失敗，轉向建議李先生退場，保全表示已經接到多次舉報，並指出遊民身上有刀，有可能威脅生命安全。

3月1日晚，住在聖地牙哥的李先生和女友一同前往位於La Jolla區的AMC影院，以便趕上「阿凡達2」上映的最後一天。影院裡的人不多，二人選的位置在倒數第二排，一進影廳就看到倒數第一排坐了一位打扮像遊民的觀眾，大包小包擺了一地。

雖然這位遊民觀眾恰好坐在李先生身後，二人並沒有多想，也沒有更換位置。李先生坐下後，沒過幾分鐘，身後的遊民就開始拍他的肩，並強行給他塞了一瓶水，並說到「God bless you」。二人對這無厘頭的搭訕感到奇怪，想更換位置，但因為所坐的位置是最佳觀影處，便沒有離開。

幾分鐘後，這位遊民又給李先生塞了5美元，並不斷說著一些聽不清楚的話，李先生感覺被騷擾，正想出門找工作人員反應時，影院的保全打著手電筒走進影廳，並請遊民觀眾離開，但遊民拒絕。

保全只能將李先生請至影廳外，向他解釋情況。影院的保全表示，這位遊民最初進影院有買票，但一直待在影廳內不走，此前已經騷擾過幾位觀眾。保全還指出，遊民身上配戴了刀，雖然不一定有攻擊性，但因其精神不穩定，還是得小心，建議李先生為安全考慮先離開。影院工作人員還給李先生兩張免費電影票，讓他們下次再來。

李先生表示，聖地牙哥的遊民本來聚集在城中區（downtown），La Jolla算富人區，以往很少見到遊民。但因為近兩年輕軌（trolley）開始運營，且無人查票，許多遊民會搭輕軌來到La Jolla，他們這次去的電影院就在輕軌車站附近，遊民明顯開始增多。

李先生的女友在事後感到驚魂未定，她坦言雖然有免費的票，但短時間內不會再來看電影。

影院工作人員給李先生兩張免費電影票，但李先生女友表示驚魂未定，短時間內不敢再來。...
影院工作人員給李先生兩張免費電影票，但李先生女友表示驚魂未定，短時間內不敢再來。（受訪者提供）

遊民 電影院 聖地牙哥

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