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洛縣華人區男子當街大刀砍高中生 再砍路人

台灣黑幫春酒囂張 170名旗袍辣妹站五星酒店迎賓

視頻記錄洛縣華人區男子當街大刀砍高中生 再砍路人

記者邵敏／阿罕布拉即時報導
阿市居民涉嫌當街刺殺一名17歲少年，致其死亡。（洛杉磯市警局提供）
阿市居民涉嫌當街刺殺一名17歲少年，致其死亡。（洛杉磯市警局提供）

洛杉磯華人聚集城市阿罕布拉市（Alhambra）的一名居民，3月8日（周三）與警方對峙數小時後被捕；這名男子涉嫌當街刺殺一名17歲少年，致其死亡，後又向另一名無辜路人行凶。案發現場的監控視頻記錄了嫌犯襲擊前幾秒的畫面。

視頻來源／記者邵敏

嫌疑人姓名目前尚未公佈，警方稱此人有精神健康問題，兇殺動機尚在調查中。本報記者8日中午趕到嫌疑人居住地，阿市 Westmont Drive 2300 街區的一幢居民房，附近街區的地面上還留有警方的警戒線，幾個小時前，嫌疑男子在這裡與警方展開長時間的對峙，之後投降被捕。

在嫌疑人的住所，一名中年女子帶著十歲左右的男孩匆匆回到家中，當記者表明身分希望採訪案情時，女子婉言拒絕，很快又帶著孩子離開住所。這裡是一個安靜的居民住宅區，附近有不少華人居住，一名鄰居表示認識涉嫌凶殺案的嫌疑男子，偶爾會在路上相遇，但不願透露更多信息。

相關畫面顯示，嫌犯8日上午在與警方對峙多時後走出房屋，身穿深色衣服，戴棒球帽，慢慢走向全副武裝的警官，後被戴上手銬並拘留。距離嫌犯住所不到三哩的地方就是案發現場，第一起兇殺案發生在3月3日下午 3 時 55 分左右，地址位於洛杉磯市艾爾塞雷諾（ El Sereno）的 Valley Boulevard 4500 街區，處於洛市與阿市的交界區。

警方分享的一段視頻記錄了行凶前幾秒的畫面，留長波浪黑髮、長鬍子的嫌疑男子，將車停在一個停車場後徑直走向街道，在靠近人行道時，他突然舉起手中凶器，據稱是一把大刀，出其不意地朝一名少年背後砍過去。這名遇害的17歲少年沙瓦蘭（Xavier Chavarin）是一名高中生，放學後正在此地等待母親接送，被猛砍幾刀後逃入附近一家餐廳求救，後倒地身亡。

幾個小時後，案發同一天晚上 8 時 55 分左右，在同一條路上的山谷大道（Valley Boulevard）5400街區，這名嫌疑男子再次行凶，將手中的刀砍向一名33歲的男子，並連刺幾刀，兩個案發現場相距不到兩哩。第二名被害人被襲擊後僥倖活了下來，截至目前沒有生命危險，關於這名被害人的更多信息，記者嘗試聯繫警方，截稿前尚未得到回覆。

阿市居民接連在馬路上公然行凶，造成無法挽回的悲劇，對於其殺人動機，洛市警官 German Hurtado表示，嫌疑人有精神健康問題，但他拒絕詳細說明。而阿市警方則表示，嫌疑人「一直是這個社區的問題」。任何知悉案件更多信息的人，都被敦促致電 213-996-4116，聯繫兇殺案偵探 J. Calzadillas 或 S. Ruiz，希望保持匿名的人可以撥打滅罪熱線 800-222-8477。

嫌犯在阿市的家中與警方對峙數小時後被捕。（記者邵敏／攝影）
嫌犯在阿市的家中與警方對峙數小時後被捕。（記者邵敏／攝影）
嫌犯在洛市山谷大道接連用刀砍路人。（記者邵敏／攝影）
嫌犯在洛市山谷大道接連用刀砍路人。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 華人 Boulevard

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