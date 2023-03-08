我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登提富人加紅藍卡稅、國會暴動可能翻案？

快看世界／植物奶的天下？熱門巧克力推素食版本

助亞裔防槍枝暴力…國會提案 紀念加州2槍案18名遇害者

記者丁曙／洛杉磯即時報導
加州民眾獻花深切緬懷蒙市和半月灣大規模槍擊案的遇害者。（GettyImages）
加州民眾獻花深切緬懷蒙市和半月灣大規模槍擊案的遇害者。（GettyImages）

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)和艾舒（Anna Eshoo）8日共同提出一項國會決議案，紀念在南加洛杉磯縣蒙特利公園（Monterey Park）和北加半月灣（Half Moon Bay）大規模槍擊事件中遇害的生命，並且承諾幫助亞太裔所有社區防範槍枝暴力。

該項編號H.Res.200決議案，譴責恐怖的槍擊事件。今年 1 月在蒙特利公園市和半月灣分別發生兩起大規模槍擊事件，其中，蒙市槍擊案造成11 人死亡、九人受傷，半月灣槍擊案造成七人死亡、一人受傷。

該決議案緬懷那些在槍擊事件中喪生的無辜人們，同情受到影響的有關家庭成員和社區。該決議還重申國會承諾幫助亞裔美國人以及全國所有的社區防止槍枝暴力。

選區涵蓋蒙市的眾議員趙美心說，「農曆新年期間，在蒙特利公園市和半月灣發生這些無法形容的暴力行為，使我們無法很快撫平受害家庭遭受的痛苦，但我們可以通過這項決議緬懷遇害者。」當下，「在亞裔美國人遭遇的仇恨和仇外攻擊不斷上升時期，國會必須安撫亞裔美國人會繼續得到支持，同時我們必須推動通過更嚴謹的槍枝安全立法，以確保亞裔社區安全。」

選區涵蓋半月灣的眾議員艾舒說，今年 1 月在不到 48 小時內，半月灣和蒙特利公園兩地發生了可怕的大規模槍擊事件，奪走了 18 條寶貴生命，永遠改變了兩個聯繫緊密的社區，並且加劇亞裔美國人的恐懼和不安全感。社區正在經歷反亞裔仇恨令人不安的逆流。「通過緬懷遇難者，我希望這項決議能給我的選民帶來一些安慰，並再次促使國會致力於解決槍枝暴力問題，防止未來發生悲劇。」

該決議案緬懷那些在襲擊事件中喪生的人們，並對他們受影響的家庭成員和社區表示同情。該決議還重申國會承諾幫助亞太裔美國人 (AAPI) 社區以及全國所有社區防止槍枝暴力。

加州民眾燭光晚會深切悼念蒙市和半月灣大規模槍擊案的死難者。（GettyImage...
加州民眾燭光晚會深切悼念蒙市和半月灣大規模槍擊案的死難者。（GettyImages）

槍擊 亞裔 半月灣

上一則

雪困多日 南加山區災民獲救 道路解封終於可出門

下一則

洛縣少年遭刺死 警方在華人密集城市逮捕嫌犯

延伸閱讀

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假
陳萍如 接掌南加中國文化大學校友會

陳萍如 接掌南加中國文化大學校友會
洛城新語／政壇仇亞赤裸裸 亞裔成外國人

洛城新語／政壇仇亞赤裸裸 亞裔成外國人
貝斯挺趙美心 譴責種族主義

貝斯挺趙美心 譴責種族主義
華美博物館之友譴責 要古登公開道歉

華美博物館之友譴責 要古登公開道歉
洛杉磯市長貝斯 聲援趙美心 譴責種族主義

洛杉磯市長貝斯 聲援趙美心 譴責種族主義

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18
南加州開出歷史性勁球（Powerball）頭獎得主出面領獎。選擇一次付清的他，最終只拿到9億9760萬元獎金。（美聯社）

他勁球中獎20.4億 為何現金只拿9.97億？

2023-03-04 13:05

超人氣

更多 >
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金
德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌
以神之名不只攝理教…美性愛邪教招性奴教徒 影星都有份

以神之名不只攝理教…美性愛邪教招性奴教徒 影星都有份
韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇