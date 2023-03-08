助亞裔防槍枝暴力…國會提案 紀念加州2槍案18名遇害者
聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)和艾舒（Anna Eshoo）8日共同提出一項國會決議案，紀念在南加洛杉磯縣蒙特利公園（Monterey Park）和北加半月灣（Half Moon Bay）大規模槍擊事件中遇害的生命，並且承諾幫助亞太裔所有社區防範槍枝暴力。
該項編號H.Res.200決議案，譴責恐怖的槍擊事件。今年 1 月在蒙特利公園市和半月灣分別發生兩起大規模槍擊事件，其中，蒙市槍擊案造成11 人死亡、九人受傷，半月灣槍擊案造成七人死亡、一人受傷。
該決議案緬懷那些在槍擊事件中喪生的無辜人們，同情受到影響的有關家庭成員和社區。該決議還重申國會承諾幫助亞裔美國人以及全國所有的社區防止槍枝暴力。
選區涵蓋蒙市的眾議員趙美心說，「農曆新年期間，在蒙特利公園市和半月灣發生這些無法形容的暴力行為，使我們無法很快撫平受害家庭遭受的痛苦，但我們可以通過這項決議緬懷遇害者。」當下，「在亞裔美國人遭遇的仇恨和仇外攻擊不斷上升時期，國會必須安撫亞裔美國人會繼續得到支持，同時我們必須推動通過更嚴謹的槍枝安全立法，以確保亞裔社區安全。」
選區涵蓋半月灣的眾議員艾舒說，今年 1 月在不到 48 小時內，半月灣和蒙特利公園兩地發生了可怕的大規模槍擊事件，奪走了 18 條寶貴生命，永遠改變了兩個聯繫緊密的社區，並且加劇亞裔美國人的恐懼和不安全感。社區正在經歷反亞裔仇恨令人不安的逆流。「通過緬懷遇難者，我希望這項決議能給我的選民帶來一些安慰，並再次促使國會致力於解決槍枝暴力問題，防止未來發生悲劇。」
該決議案緬懷那些在襲擊事件中喪生的人們，並對他們受影響的家庭成員和社區表示同情。該決議還重申國會承諾幫助亞太裔美國人 (AAPI) 社區以及全國所有社區防止槍枝暴力。
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