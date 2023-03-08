助亞裔防槍枝暴力…國會提案 紀念加州2槍案18名遇害者

加州民眾獻花深切緬懷蒙市和半月灣大規模槍擊案的遇害者。（GettyImages）

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)和艾舒（Anna Eshoo）8日共同提出一項國會決議案，紀念在南加洛杉磯縣蒙特利公園（Monterey Park）和北加半月灣 （Half Moon Bay）大規模槍擊 事件中遇害的生命，並且承諾幫助亞太裔所有社區防範槍枝暴力。

該項編號H.Res.200決議案，譴責恐怖的槍擊事件。今年 1 月在蒙特利公園市和半月灣分別發生兩起大規模槍擊事件，其中，蒙市槍擊案造成11 人死亡、九人受傷，半月灣槍擊案造成七人死亡、一人受傷。

該決議案緬懷那些在槍擊事件中喪生的無辜人們，同情受到影響的有關家庭成員和社區。該決議還重申國會承諾幫助亞裔 美國人以及全國所有的社區防止槍枝暴力。

選區涵蓋蒙市的眾議員趙美心說，「農曆新年期間，在蒙特利公園市和半月灣發生這些無法形容的暴力行為，使我們無法很快撫平受害家庭遭受的痛苦，但我們可以通過這項決議緬懷遇害者。」當下，「在亞裔美國人遭遇的仇恨和仇外攻擊不斷上升時期，國會必須安撫亞裔美國人會繼續得到支持，同時我們必須推動通過更嚴謹的槍枝安全立法，以確保亞裔社區安全。」

選區涵蓋半月灣的眾議員艾舒說，今年 1 月在不到 48 小時內，半月灣和蒙特利公園兩地發生了可怕的大規模槍擊事件，奪走了 18 條寶貴生命，永遠改變了兩個聯繫緊密的社區，並且加劇亞裔美國人的恐懼和不安全感。社區正在經歷反亞裔仇恨令人不安的逆流。「通過緬懷遇難者，我希望這項決議能給我的選民帶來一些安慰，並再次促使國會致力於解決槍枝暴力問題，防止未來發生悲劇。」