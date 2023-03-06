洛加大員工在校園附近遭持槍搶劫 華生意外

3月5日清晨，洛加大校園附近發生持槍搶劫，受害者為學校的一名員工。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯加州大學 （UCLA）一名員工3月5日早晨在校園附近遭遇持槍搶劫，洛杉磯加大 警局（UCLA Police Department, UCPD）正在搜尋兩名嫌犯。

根據洛杉磯加大警局3月5日晚發出的警報，當日清晨5時45分，在西木大道（Westwood Boulevard）的1100號附近，兩名嫌犯將車駕駛到受害者身邊，其中一名嫌犯下車，用手槍威脅受害者交出財物，搶走了受害者的手機、錢包和背包。財物得手後，嫌犯迅速上車，沿著Westwood Boulevard向南逃逸。

受害者是洛加大 一名工作人員，根據洛杉磯加大警局的警報描述，兩名嫌犯皆為非裔男性。持槍的嫌犯是一名身高約5呎8吋（約1.73米）的男性，頭戴黑色的滑雪面罩。

目擊者看到嫌犯駕駛的車輛是產於2018年或更新的紅色雙門雪佛蘭Camaro，車配有一個硬篷和黑色引擎蓋。

對這項搶案，洛加大在讀研究生小石表示，學校附近一直都相對安全，很少聽說搶劫事件，聽到後感到意外。自己每天晨跑都會經過案發地點，好在自己起得沒那麼早，近一段時間可能會避開該處鍛鍊。

洛杉磯加大警局表示，本案中沒有任何人員傷亡。案件仍在正在調查中，任何知情者可致電警局，電話：310-825-1491。