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為什麼中國電影人紛紛「潤」來美國 還首選南加？

本報記者/洛杉磯即時報導
疫情之後，許多中國影視從業者向海外移民，而南加是這些影視從業者「潤」的首選之地。(Pixabay和移民局官網)
疫情之後，許多中國影視從業者向海外移民，而南加是這些影視從業者「潤」的首選之地。(Pixabay和移民局官網)

儘管中國因疫情產生的各種社會矛盾逐漸緩和，但「潤」（源自英文Run，意指移民海外)的風氣仍在繼續。其中，中國影視界的從業者是「潤」的主要群體之一，不僅有像馮小剛、唐國強這樣的大導演大演員被指移民，許多產業中上游的攝像師、製片人也紛紛尋求出路，而南加是這些影視從業者「潤」的首選之地。在中國影視界摸爬滾打多年的攝像師李先生，馬上將拿到綠卡，近日在洛杉磯安家，並分享了中國影視人向外「潤」的原因。

李先生在中國從事電影攝像已十年多，參與拍攝過陳凱歌、馮小剛等知名導演的作品。李先生通常在劇組擔任第一攝像助理，屬於影視行業中游的角色。其實在疫情之前，李先生已有出國發展的想法，並開始著手辦理投資移民（EB-5），但疫情的到來讓他加快向外走的步伐。因為即將拿到綠卡，李先生近日攜妻子來洛杉磯，為之後的工作與生活做些準備。

據李先生所知，身邊許多同行也在這兩年選擇離開中國在外謀生，有獨立電影製片人前往法國發展，有合作過的知名攝像師也搬遷至洛杉磯。他指出，在國內較知名的影視從業者「潤」要輕鬆許多，可以迅速辦理傑出人才移民（EB-1）。這些一線電影人在美國落腳後，也更好找工作，能通過人脈推薦加入美國的影視工會，並簽約影視經濟公司。李先生作為產業中游的攝像師，求職情況則相對困難些，需要通過朋友、前輩和社交等方式為自己尋找工作機會。

談及「潤」的原因，李先生表示，現在中國影視業正在經歷各種意義上的寒冬。一方面是對影視創作的監管和審核制度空前的嚴格，自2018年以來，中宣部接管電影工作，對電影內容的審核愈加敏感，一切涉及針砭時事和影射政府的內容都會被砍。此外，同性題材、歷史架空、非官方執法（例如平民探案）等題材，也遭到限制，電影人能拍攝的故事非常受限，不僅工作機會變少，能發揮才華和抱負的空間也被壓縮。

李先生指出，嚴苛的審核也導致一些電影在製作後無法上映，影視行業的投資風險增加，加上疫情期間的管控導致電影利潤減少，願意投資影視的金主隨之變少，「金主不投錢，項目就少了，能接的活也就少了」。李先生還透露，「以前影視是許多人洗錢的好去處，現在做影視太容易虧損，來洗錢的也少了。」

儘管作為中國人在美國影視界打拼也不是易事，李先生還是對前景表示樂觀，之所以選擇洛杉磯落腳，也是奔著在好萊塢聚集的豐富影視資源。他指出，在美國的電影工業體系更完整也更發達，在這做電影能接觸到來自全世界的資源。雖然華人想走進主流電影圈很難，但因為有各種類型、各種風格的電影在美國製作，相對而言工作機會會更多。李先生說，「在中國，我能看到自己的天花板，但現在，我對未來又充滿期待」。

電影 疫情 洛杉磯

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