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Nordstrom今年將在加州新開7家Rack門店 3家在南加

洛杉磯訊
Nordstrom 計劃今年在加州開設七家Nordstrom Rack 門店。（NORDSTROM）
Nordstrom 計劃今年在加州開設七家Nordstrom Rack 門店。（NORDSTROM）

Nordstrom 計劃今年在美國開設或搬遷 19 家 Nordstrom Rack 門店，其中七家計劃開設在加州

計劃於 2023 年開業的加州地點，包括大洛杉磯地區，他們是位於洛杉磯 NoHo West 開發區的一個 2萬6000平方呎的地點，和將於春季開放的 San Clemente Plaza 的一個 3萬2000 平方呎的地點，以及 Anaheim Hills Festival 購物中心佔地 2萬4000 平方呎的門店，將於秋季開業。其他位於加州的門店地點包括Clovis、San Luis Obispo, Visalia和 Pinole。

Nordstrom表示，它去年只開設一家新的全線商店，即位於洛杉磯The Grove 購物中心 3萬平方呎的 Asos 時尚品牌店。 它還於 2022 年在河濱（ Riverside） 的 Canyon Springs Marketplace 開設了一家 3萬平方呎的 Nordstrom Rack 商店，並在鳳凰城（Phoenix）開設另一家 Nordstrom Rack 商店。

Nordstrom 此前宣布一些新的位於加州的 Nordstrom Rack 門店，但在最近的收益聲明中，該公司重申了 Nordstrom Rack 在美國境內的擴張計劃，並宣布將關閉其在加拿大的實體業務，該公司在加拿大經營著六家 Nordstrom 商店和七家 Nordstrom Rack 商店，以及其加拿大電子商務網站。

Nordstrom 首席執行官埃里克諾德斯特龍 (Erik Nordstrom) 在財報中表示：「這將使我們能夠簡化我們的運營，並進一步更加專注於推動我們核心美國業務的長期盈利增長。」

Nordstrom 加州 洛杉磯

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