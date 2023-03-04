洛縣警校464屆畢業禮 56名新人充實警局
洛杉磯縣警局（LASD）3月3日在東洛杉磯學院舉辦縣警校第464屆畢業典禮，共有56 名警校學員加入洛縣警局編制，分配到各所警分局服務，縣警長魯納（Sheriff Robert Luna）主持了儀式。
經過 22周嚴格的警校培訓後，新兵通過了執法人員必須的訓練課堂並且考核合格。畢業典禮是警校學員正式轉變為宣誓警察的重要程序。本屆警校畢業生由10名女生和46名男生組成，他們獲頒警員證書，並在警長盧納主持下，正式宣誓成為加州警察。
主持畢業典禮的魯納對警校464屆畢業生和來賓們發表了演說，他說「艱困和挑戰是464屆學員班習以為常的事情。我為你們所有人感到驕傲，你們最終對所服務的社區來說非常重要。」
洛杉磯縣政委員巴格 (Kathryn Barger) ，以及貝爾警察局長 Carlos Islas、El Segundo警察局長Jaime Bermudez、格倫岱警察局長Manuel Cid、巴沙迪納警察局長 Eugene Harris等出席典禮，並向所有的新警察表示祝賀和歡迎。
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