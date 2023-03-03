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洛縣強暴犯獲刑310年 在華人區等地性侵27人

洛杉磯訊
今年49歲的莫拉雷斯在2018年被警方逮捕，累計犯下27起性攻擊案。（圖片來源：Alhambra Police Department）
今年49歲的莫拉雷斯在2018年被警方逮捕，累計犯下27起性攻擊案。（圖片來源：Alhambra Police Department）

一名來自聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的男子，過去幾年在華人聚集的阿罕布拉市（Alhambra）和其他城市侵犯多達27名女性，在3月1日被法院判刑310年。

今年49歲的莫拉雷斯（Nicolas Morales），曾佯裝成網約車（Uber）司機並對女乘客下手，在2018年被阿罕布拉市警察逮捕。在今年2月份的審判中，被告對包括強姦和性侵犯的27項指控無法抗辯，承認了罪名。

在聽證會上法官摩斯（Judge Jared Moses）稱莫拉雷斯是一名「狩獵者」（predator），因為所有出庭作證的受害者都一度認為自己無法在莫拉雷斯的攻擊下存活。一名女受害者表示，自己的頭部被莫拉雷斯抓住並用力地向車子的擋風玻璃撞去；另一名受害女性表示，她在掙扎的過程中曾被莫拉雷斯緊緊的掐住脖子。

七名曾被莫拉雷斯性侵的女子在聽證會上描述被侵犯的過程，現場十分情緒化。受害人表示，曾以為自己的性命不保，因為她在車上的三個小時，都被莫拉雷斯脅迫做出違反自己意願的事。另一位受害者表示，莫拉雷斯必須對自己犯下的罪行受到應有的懲罰。

莫拉雷斯在2018年被逮捕後一直被關在監獄內。雖然法官曾經考慮讓莫拉雷斯保釋出獄，但要登記為性犯罪者；不過還是認為莫拉雷斯太危險，不能放任他在監獄外。

在2016年10月至2018年1月期間內，莫拉雷斯在整個洛杉磯縣（LA County）犯下多起性攻擊案，其中包括洛杉磯（Los Angeles）、西好萊塢（West Hollywood）、比佛利山莊（Beverly Hills）、布班克（Burbank），還有華人社區阿罕布拉市。

阿罕布拉 性侵 監獄

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