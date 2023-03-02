南加東谷好市多出現偷竊顧客團伙 用聲東擊西法作案

圖為東谷市好市多超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣聖蓋博谷東區華人 居民比例極高的城市、東谷市（Eastvale）一名居民，近日把她在好市多 超市（Costco）購物時，錢包遭竊的經歷，與群友分享，並提醒大家多加小心。當事人表示，因為事情發生非常快，意識到錢包被偷時，反應已來不及。華人居民指出，市區治安愈來愈不令人滿意，希望儘快成立「東谷市警察局」。

這位分享在店內遭竊經歷的居民說，竊盜是一個團伙，四名男性。其中一人攔住她，用很蹩腳的英文問她問題，似乎在尋求協助。所以她盡力想弄清楚問題是什麼，好心希望能提供幫助。另兩人則做掩護，分散她的注意力，其中一人將她錢包偷走，手法熟練。竊盜還用一位女性受害者的好市多成員卡及信用卡購買兩台Apple電腦。

通過調看店內監控視頻，看到了竊盜作案過程。這位居民提醒大家，千萬要盯住錢包，因為竊盜犯案動作太快了。

華人居民提醒，聽說周邊城市商場超市購物時，也都發生過類似竊案。居民利瑟特看到這段遭遇，表示自己在奇諾岡的好市多也曾發生類似竊盜，是偷竊手機 ，而且竊盜似乎對環境很熟悉，甚至知道哪裡是監控死角，趁機作案，令店方即使檢查監控，也無法找到證據。

居民克芮思特說，東谷市Kohl's百貨也曾發生顧客手機被盜案，一人是手機放在後面褲兜被盜，另一人是把手機放在敞開口的包包裡遭偷走。也有居民稱一年前在科洛那市一家超市購物時，曾遭遇類似經歷，整個錢包被偷走，感到沮喪。

對於市區好市多發生顧客錢包被偷竊事件，華人居民托馬斯則認為，這在東谷市應該是偶發事件，據他所知，周邊友人及鄰居並未遇過類似情況。但治安案件頻發在整個加州是趨勢，各城市都應強化治安，不只是在東谷地區。從市區治安來看，安全城市排名開始落後了。

華裔居民颯麗說，她住東谷市多年來，感到社區治安不如以往，所在社區有兩家印度裔鄰居都曾被闖空門。東谷市治安愈來愈不令人滿意的主因，是河濱縣警局負責維持治安，警力有限，讓東谷似乎成為三不管地方。她認為，強化市區治安最好的辦法就是盡快成立「東谷市警察局」，城市執法力量對犯罪有更好的震懾作用。