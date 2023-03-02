我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed官員放話 道指升341點

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

專搶現金裝甲車 FBI懸賞緝拿洛縣武裝搶劫團夥

記者趙健／洛杉磯市即時報導
「奇薩皮克強盜」成員作案時的監控畫面。（FBI）
「奇薩皮克強盜」成員作案時的監控畫面。（FBI）

美國聯邦調查局（FBI）和有關執法部門3月2日聯合宣布，調查和懸賞搜捕一個專以裝甲車為目標的武裝搶劫組織。過去一年內，該組織在洛杉磯縣犯案多起，被稱為「奇薩皮剋強盜」（Chesapeake Bandits）。

據FBI消息，該組織的作案目標是裝甲車司機，作案地點通常在得來速自動取款機（drive-thru ATMs）和支票兌換點附近。犯罪嫌疑人在綁住或用槍枝威脅裝甲車司機後，進入車內盜取現金。調查人員認為，受害的裝甲車司機在案發前已被該組織監視。

目前，該組織有兩名嫌疑人的身份已確認，其中一人被捕，另一人正在被通緝。據FBI描述，目前被通緝的嫌疑人名為James Russell Davis，身高5呎11吋，體重250至300磅，別名「Pudda」、「Budah」和「Rozay」。他所駕駛的車輛包括車牌為7ABW490的白色Chevy Tahoe、車牌為9BNL712的白色Lexus，以及車牌為8ULA955的黑色Chevy Blazer。

該組織已被FBI列為重大犯罪嫌疑團夥。調查人員稱，該組織在洛杉磯市West Adams 社區Chesapeake大道上的一處住所內集會和策劃搶劫活動。截至目前，至少五名身份未知的嫌疑人與「奇薩皮剋強盜」有關。

FBI為舉報者提供2萬5000元懸賞金，而現金管理公司Brinks也為此案提供同等數額的懸賞金以協助解決案件。任何有關James Russell Davis或其他嫌疑人的信息，都可致電1-800-CALL FBI或通過網站TIPS.FBI.GOV匿名舉報。

FBI懸賞2萬5000元抓捕犯罪嫌疑人James Russell Davis。（...
FBI懸賞2萬5000元抓捕犯罪嫌疑人James Russell Davis。（FBI）

FBI 洛杉磯 通緝

上一則

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

延伸閱讀

試圖將爆炸裝置藏托運行李帶上飛機 美40歲男子被捕

試圖將爆炸裝置藏托運行李帶上飛機 美40歲男子被捕
新州擬立法重懲性勒索青少年 最高判10年罰15萬元

新州擬立法重懲性勒索青少年 最高判10年罰15萬元
FBI局長：新冠疫情「很可能」是武漢「實驗室事故」

FBI局長：新冠疫情「很可能」是武漢「實驗室事故」
非裔盜賊團夥砸搶蘇活區精品店 行李袋拎走5萬元商品

非裔盜賊團夥砸搶蘇活區精品店 行李袋拎走5萬元商品
費城FBI女主管射殺比特犬惹議 示威者怒：拿走她徽章

費城FBI女主管射殺比特犬惹議 示威者怒：拿走她徽章
FBI賓州挖寶紀錄 被控掩蓋真相

FBI賓州挖寶紀錄 被控掩蓋真相

熱門新聞

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
小潔在看病一個月後收到了高達7064美元的醫療費收據，「自付優惠」又一下給她減去3178元。（受訪者提供）

留學生不懂為何美國醫療費天價 還可隨意打折

2023-02-28 19:47

超人氣

更多 >
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣
高麗菜很快就爛？主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆

高麗菜很快就爛？主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆
好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊
蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性

蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬