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詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

加州新冠緊急狀態午夜結束 疫情政策全國最嚴褒貶不一

記者楊青/即時報導
加州州長紐森2020年3月4日宣布加州進入疫情緊急狀態。（紐森官網）
加州州長紐森2020年3月4日宣布加州進入疫情緊急狀態。（紐森官網）

加州州長紐森宣布，加州新冠（COVID-19）疫情緊急狀態2月28日午夜正式結束。

各界相信加州可望從歷時三年前所未有的新冠疫情和政策捆綁中徹底解放，重新前行。

州長紐森2020年3月4日宣布加州進入疫情緊急狀態，緊急狀態同時賦予州長制定、修改和廢除加州現行法規、暫停原來加州法規，和重新分配全州資金的合法權力。緊急聲明還允許紐森徵用私人財產，包括醫院、醫學實驗室、旅館和汽車旅館。同時，所有服務性行業關閉，政府和學校關門，全州居家避疫。根據加州公共衛生廳的數據，當時加州只有53例感染病例。

三年中，加州各行業經歷了史無前例的疫情重創。加州公共衛生廳統計到2月27日的數字，加州三年中感染人數為1207萬8218人次，佔全國的11.7%；總死亡人數為10萬3244人，佔全國新冠死亡總人數9.17%。加州各地以南加州最慘重，加州前五大感染和死亡人數最多的縣中，全部落在南加州，分別是洛杉磯縣、聖地牙哥縣、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣。其中洛縣死亡3萬5675人，聖伯納汀諾縣死亡8171人，河濱、橙縣和聖地牙哥的死亡人數分別為7941人、7936人和5885人。

加州三年中採用號稱全國最嚴的防疫政策，褒貶不一。

加州 疫情 紐森

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