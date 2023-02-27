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迪士尼神奇遊行回歸 由米奇帶路

洛杉磯訊
在迪士尼 100 週年慶典期間，神奇發生（Magic Happens）遊行於24日重返迪士尼樂園。（迪士尼提供）
在迪士尼 100 週年慶典期間，神奇發生（Magic Happens）遊行於24日重返迪士尼樂園。（迪士尼提供）

迪士尼 100 週年慶典期間，神奇發生（Magic Happens）遊行24日重返迪士尼樂園。在米老鼠和他的朋友們的帶領下，慶祝華特迪士尼動畫工作室和皮克斯電影神奇時刻的遊行重返樂園。令人驚嘆的花車、藝術服裝和充滿活力的樂曲，為樂園帶來了亮麗的風景。

在迪士尼樂園沿著美國大街出現數輛氣勢磅礴的花車，充滿活力的表演者，及數十名迪士尼和皮克斯角色整齊亮相。遊行以不同故事和各種角色為特色，讓它既現代又經典，既有趣又富麗堂皇，令人驚訝又熟悉。

遊行共有九輛花車，這些花車都是藝術作品，花車線條和美學設計致力於講述一個故事。花車旁邊有超過90名表演者，其中近一半是迪士尼和皮克斯的動畫角色。遊行有兩首原創歌曲，包括主題曲Magic Happens，還有一首特別的壓軸曲。

遊行角色所穿的服裝直接從現代時尚中汲取靈感，讓每件服裝都看起來時尚前衛，但又獨具迪士尼特色。遊行由米奇帶路，一頂巨大的彩虹色魔法帽，高近15英尺，有300個閃閃發光的LED 燈。 米妮、唐老鴨、高飛、布魯托等動畫角色和藝術表演者一起跳舞。遊行花車還第一次出現「海洋奇緣」（Moana）為靈感的全尺寸花車，花車上有主人公Moana和其可愛的寵物豬Pua。根據電影「Coco」製作的花車，由3萬多株金盞花裝飾而成，還有電影裡的角色一起出現在遊行隊伍。

民眾可查看 Disneyland.com 或 Disneyland app了解遊行時間。

在迪士尼 100 週年慶典期間，神奇發生（Magic Happens）遊行於24...
在迪士尼 100 週年慶典期間，神奇發生（Magic Happens）遊行於24日重返迪士尼樂園。（迪士尼提供）
九輛不同主題的花車集體亮相。（迪士尼提供）
九輛不同主題的花車集體亮相。（迪士尼提供）

遊行 迪士尼 樂園

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