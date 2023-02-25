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南加豪雨阻交通：數條高速關閉、LAX暫停飛、海灘浪高

洛杉磯訊
Glendale市內25日大風刮倒一棵大樹阻擋公路。(Glendale市提供)
Glendale市內25日大風刮倒一棵大樹阻擋公路。(Glendale市提供)

狂風暴雨連日來襲擊南加，部分地區最大降雨量達14.8吋，降雪量超2吋，包括5號、14號在內的多條高速公路的部分路段關閉，洛杉磯國際機場停飛，各個海灘海浪高漲，甚至可能出現危險的「水龍捲」；本週末，南加民眾出行務必小心。

國家氣象局新數據顯示，截至上午 10 點 22 分，洛杉磯縣的科斯韋爾大壩（Cogswell Dam）降雨量為 14.8吋。位於範杜拉縣（Ventura County）的Matilija壩、Rose Valley 和 Pine Mountain Inn，以及聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的Gibraltar壩和洛杉磯縣的Woodland山降雨量都超過10吋。

截止上午7點40分，據加州交通廳稱，由於洪水，Atwater Village附近的 5 號高速公路雙向關閉，從 Los Feliz Boulevard 到 Glendale Boulevard 的南行交通關閉，從 Fletcher Drive 到 Glendale Boulevard 的北行交通關閉，未來將持續一段時間。由於路上有冰雪，14 號高速公路經過 Canyon Country Sierra Highway 的兩個方向都已關閉。據加州公路巡警稱，Soledad 峽谷發生了嚴重泥石流。

大熊湖市(Big Bear Lake) 宣布，通往大熊谷的所有道路都已關閉，330、18 和 38 號州際公路已關閉，無法估計重新開放時間。

此外，Lankershim Boulevard 和 Fletcher Drive 的 5 號高速公路、Hollywood Way 附近的 134 號高速公路、連接 10 號高速公路的 101 號高速公路、Florence Avenue 的 710 號高速公路和 Western 的 5 號高速公路均發生洪水。

由於雷暴和狂風，2月24日晚，從洛杉磯國際機場起飛的航班已經停飛，飛機在此期間不能起飛或降落。

值得注意的是，在本週末，南加州的海灘會出現高海浪、急湍流，甚至可能出現「水龍捲」。根據國家氣象局預測，整個週六的陣風風速超過每小時 40 英里，海浪高達 7 呎。

文圖拉縣（Ventura County）發出強雷暴警告。(KTLA）
文圖拉縣（Ventura County）發出強雷暴警告。(KTLA）
谷歌地圖上，通往大熊湖的道路都已經關閉。（Google地圖）
谷歌地圖上，通往大熊湖的道路都已經關閉。（Google地圖）

洛杉磯國際機場 Boulevard 加州

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南加風暴災情即時：淹水、斷電、倒樹、封路　

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