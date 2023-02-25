南加風暴災情即時：淹水、斷電、倒樹、封路　

聖塔克萊拉5號公路附近的山洪不斷擴大當中，威脅駐扎在附近的1000多戶汽車房屋住戶安全。24日，該地區已有三個汽車房屋被洪水衝走。（李若提供）

已持續超過36小時的冬季暴風雨25日將南加州 變成澤國，各地相繼傳出洪水、斷電、樹木倒伏，多條公路暫時關閉，雨勢將持續至25日晚上，民眾出行需小心。

洛杉磯 水電局和南加 州愛迪生公司25日均接到住家和商家電力供應中斷報告，其中洛杉磯水電局東好萊塢地區的斷電受災戶超過2300家，好萊塢地區超過1600戶住家電力中斷，洛杉磯動物園和天文台附近的Los Feliz地區超過1000戶人家無電 。此外，布班克和Toluca Lake一帶也有將近900戶人家斷電，連帶影響周邊洛杉磯縣部分地區。

南加州愛迪生公司的消費者，在洛杉磯縣超過1萬2000用戶和橙縣超過600家用戶斷電。電力部門表示，正在對斷電地區進行搶修，但預計要到25日晚或26日才能恢復供電。

持續的風雨造成許多地區土質鬆軟，大樹倒伏，汽車打滑。洛杉磯消防員25日清晨在Tujunga地區成功救護一名61歲的男子，他的汽車不幸被倒伏的大樹擊中，受傷男子稍後被送往醫院；在聖地牙哥國際機場附近，救生員也成功將兩名陷入洪水的民眾救獲。