暴風惡劣天氣 南加內陸20車連環撞

圖為20車連環撞現場。（CHP）

南加 新一波強暴風天氣為部分地區帶來降雪 、冰凍和雨夾雪，內陸帝國（Inland Empire）在惡劣天氣影響下，為駕駛者帶來困擾，頻頻出現車禍 ，甚至十餘車輛連環撞事故。同時，內陸一些很難見到降雪的地方，這次也下雪了。

聖伯納汀諾縣尤卡帕（Yucaipa）10號公路上，在22日夜約11時，因路滑及能見度不好，導致20車連環相撞，八人受傷送醫。加州交通局表示，車禍發生在靠近Wildwood Canyon路10號公路西向線。即使沒有發生車禍的地方，也能看到惡劣天氣帶來的諸多負面影響。

一名自稱叫阿特（Art）的駕駛向媒體展示他的車已經覆蓋了一吋厚的雪，他表示，在過去30年來，有過四至五次降雪量較大的時候，對降雪次數增加，感到欣慰。他說，感覺很好玩，毛絨絨的雪如同在大熊湖一樣，蓬鬆的可以輕易滑動。在尤卡帕山麓一帶積雪有二吋至三吋。

據稱，這場降雪在南加內陸一些很少下雪的地方都能見到，比如卡利門薩市（Calimesa）地區。

據報導，這一波大規模冬季風暴為南加州地區帶來強風大雨，23日（周四）開始出現大風、降雨加雪及低溫天氣，山區雪線降低，海拔2500呎甚至更低山區或出現降雪。在海岸山區或發生災害性天氣和反常溫度。