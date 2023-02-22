洛城輔理主教命案嫌犯被控謀殺 宣稱主教欠他錢

受害者奧康奈爾。（Bishop Robert Barron臉書）

洛杉磯 天主教區以慈愛濟貧著稱的輔理主教奧康奈爾（David G. O'Connell），18日午後遭槍殺遇害後，執法單位在托倫斯拘捕了男嫌犯、現年61歲的梅迪納 (Carlos Medina)，他並於22日面臨謀殺控罪。據悉，梅迪納是曾在奧康奈爾家擔任女管家的先生，自己也曾在奧康奈爾家擔任雜工。他向友人宣稱奧康奈爾欠他錢。唯這項說方未被警方證實，警方表示全案仍在調查當中。

警方並在他位於托倫斯的家中搜出兩支槍枝，正在確認其中是否有用來槍殺奧康奈爾的槍。

洛杉磯縣地方檢察長賈斯康（George Gascón）22日說，對梅迪納的謀殺指控包括對個人使用槍枝的指控，這意味著梅迪納如果罪名成立，將被判處 35 年至終身監禁。 梅迪納將在22日下午在洛杉磯市中心的法庭過堂。

賈斯康說，他知道該案令社區震驚，也是一起悲慘事件，但他非常感激洛杉磯縣執法部門的專業和效率。

梅迪納的鄰居Luis Lopez 則告訴 ABC7，梅迪納似乎像個好人，「看起來他連一隻蒼蠅都不會傷害。」警方透露，梅迪納的妻子目前與警方全力合作接受問話。

69歲的奧康奈爾18日午後在洛縣 縣屬地哈仙達岡 （Hacienda Heights)的住家遇害，他獨居，居所在Janlu街，屬於洛杉磯天主教區。警方說，受害者身中一顆子彈倒在床上，現場沒有暴力闖入跡象，警方認為兇手不是隨機作案。

奧康奈爾出生於愛爾蘭考科縣（County Cork, Ireland），在1979年受命擔任洛杉磯天主教教區服務，2015年任輔理主教一職。在洛杉磯服務45年。據悉，他多年來大部分時間在洛杉磯市中心教區服務。

對於奧康奈爾遭槍殺，大主教Jose H. Gomez、洛杉磯縣縣政委員會主席韓珍妮（Janice Hahn）等人都發表聲明，表示悲傷。

而該案發生後，在受害者奧康奈爾住家附近，不少信眾聚集為受害者和家人禱告。