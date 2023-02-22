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洛縣是拉差辣醬公司以52萬5000和員工達成民事和解

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
是拉差辣醬。（公司臉書）
是拉差辣醬。（公司臉書）

是拉差辣醬（Sriracha）是華人辣味愛好者的美食調味品，由位於洛杉磯縣歐溫岱市（Irwindale）的越華資「匯豐食品公司」（Huy Fong Foods Inc.)生產。日前該公司勞資雙方發生糾紛，一名前員工代表大約120名離職及現任員工提起訴訟，聲稱公司未支付所有工作時間報酬，且環境惡劣。雙方21日達成和解，公司方面同意向被告支付52萬5000元。

原告瓦爾德茲（Anna Valdez）2020年11月，在洛杉磯縣高等法院向是拉差辣醬生產商「匯豐食品公司」（Huy Fong Foods Inc.)提告。她依據2004年實施的Private Attorneys General Act（PAGA），控告廠方讓工人在沒有空調的悶熱條件下工作。

瓦爾德茲在21日提交的支持和解協議宣示聲明中說，雖然她知道被告不承認訴訟中的指控，而且公司也未確定要對指控中的違規行為負責。但是，鑑於此案在處理過程中的風險和不確定性，還是認為和解協議是公平合理的，符合所代表遭受不公員工的最大利益。

原告提告時，希望根據PAGA及加州勞工法尋求民事處罰。原告律師在2022年12月舉行的訴訟狀況會商中，當著法官Christppher Lui宣布了和解協議，而法官原計畫在2023年3月3日前，要對是否批准該協議做出決定。被告律師則表示，原告瓦爾德茲在公司上班時，主要擔任清潔工作，作為原告，要代表其他不同時間及條件的員工是不合適的。原告在聲明中堅持，她與其他同事都從事體力勞動，獲得最低或接近最低薪水。

原告表示，在很多工作場合，唯一提供降溫就是工業排風扇，但導致的結果並非降溫而是讓熱空氣再循環。這樣的惡劣條件下，她和其他工人們還經常得不到及時的用餐和休息時間，若工作超過十小時，管理者也沒有提供第二次用餐和第三次休息時間。原告瓦爾德茲在2020年5月間離開公司。

匯豐食品公司生產的是拉差辣醬在市場上廣受歡迎，消費者因其產品包裝上有公雞標誌，常稱呼為「公雞醬」（rooster sauce)。

匯豐 洛杉磯 加州

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