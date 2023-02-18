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背負三條命判囚終身 因罹癌晚期獲釋

洛杉磯訊
殺害三人的馬尼斯卡爾科將於本週獲釋，並搬往其定居舊金山的女兒住處。（abc7截圖）
殺害三人的馬尼斯卡爾科將於本週獲釋，並搬往其定居舊金山的女兒住處。（abc7截圖）

橙縣摩托車俱樂部黑森州（Hessian ）創始人馬尼斯卡爾科（Thomas Maniscalco），1980年代犯下三項二級謀殺罪和持有槍枝罪，在1994年被判處終身監禁。然而，近期體檢發現馬尼斯卡爾科已進入癌症後期，據加州「同情釋放法」（Compassionate Release Law），當地檢察官2月16日（週四）宣布該囚犯本週獲釋。

據悉，「同情釋放法」是指當犯人患有嚴重晚期疾病並有生命垂危的跡象時，可以獲得釋放。當地檢察官表示，馬尼斯卡爾科現年77歲，癌症已經無藥可醫。因此，檢察官決定將其釋放，並交由其住在舊金山的女兒管控，以避免他再度造成社會困擾。

馬尼斯卡爾科當年懷疑一位同為黑森州摩托車俱樂部成員里佐內（Richard Rizzone），在冰毒交易中涉嫌敲詐、販售質量較差的貨品給他後，在國殤日痛下毒手。一同被殺的還有里佐內19歲女友麥莉（Rena Miley）、和保鏢莫納罕（Thomas Monahan）。

而這起釋放引起公眾關注，以及對有關司法系統和監獄制度的激烈討論。橙縣地方檢察官斯皮策（Todd Spitzer）則表示，他對於馬尼斯卡爾科所犯下的罪行，沒有任何責任，也無法阻止他成為一個自由人。而州懲教部門則拒絕置評。

檢察官 癌症 橙縣

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