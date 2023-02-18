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南加今冬好冷 羽絨服取暖器電熱毯全用上

記者張宏/洛杉磯即時報導
華人月瓦斯費賬單飆升到2000多元。（讀者提供）
華人月瓦斯費賬單飆升到2000多元。（讀者提供）

四季如春的南加今年冬天氣溫低到破紀錄，空調、暖氣、電熱毯齊上陣，讓人慨嘆，這還是大家認識的南加州嗎？民眾不得不整天開著空調或壁爐取暖，但是瓦斯費和電費上漲又讓民眾苦不堪言。

南加州的人們開始穿上羊絨、羊駝和羽絨服。華人李小姐的衣櫃裡本來是沒有羽絨服和大衣，但是今年冬天也買了。她說，以前只會笑看紐約的朋友為購買冬衣而花錢，以為自己無需有這樣的支出，結果今年冬天的冷空氣讓她也加入買冬裝的行列。一件動輒數百元的冬裝讓她深刻體會到了「冬天是窮人最尷尬季節」。

住在西柯汶納的馮女士表示，因為家裡有小孩，空調需要一直保持著70度的恆溫，孩子的房間還要格外放加濕器。加上最近晚上特別冷，還要開着壁爐，一整天電費和瓦斯費都在燃燒。最近的瓦斯賬單飆升到2000多元，但是不開的話，孩子生病感冒也一樣破財。

電熱毯和取暖器（heater）如今成為南加人過冬的必備品，最近的冷空氣讓華人孫先生一早就衝到好市多買了兩個取暖器，他說，來南加那麼多年，第一次感覺需要不止一台的取暖器，果然夏天有多熱，冬天就有多冷。照這樣的天氣走勢，電費和瓦斯費只會越來越貴。

今年南加的寒冷也讓一些華人有了在上海過冬的感覺。華人蔣小姐剛在亞馬遜下單了一款大電熱毯。她說，今年的冷讓她恍惚以為自己在上海過冬，開空調乾燥，不開又冷的徹骨。尤其是晚上腳底特別涼，需要電熱毯續命。她其實有一塊小的電熱毯，但是現在明顯覺得不夠用，因為晚上睡覺感覺全身甚至頭皮都冷。

國家氣象局位於聖地牙哥的氣象專家Brian Adams表示，南加近日的早晨確實異常寒冷，16日從洛杉磯縣北部到聖地牙哥，多個城市都創下歷史最低氣溫記錄。橙縣的富樂頓市（Fullerton）創造了自1998年氣象服務開始跟蹤該位置的最低溫度，華氏39度。南加州人周四醒來時發現創紀錄的低溫，居民正在努力應對寒冷和異常高昂的取暖費。

位於Oxnard的國家氣象局氣象學家Mike Wofford表示，在洛縣蘭卡斯特（Lancaster）16日早上創下自2006年以來的最低溫度，當地氣溫降至18華氏度，比2006年還要低上三度。

最近南加白天的室內溫度只有62度，晚上更是冷到懷疑人生。（記者張宏／攝影）
最近南加白天的室內溫度只有62度，晚上更是冷到懷疑人生。（記者張宏／攝影）

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