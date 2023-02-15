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LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華埠合和餐廳一月收到1.3萬瓦斯帳單（記者朱敏梓/攝影）
華埠合和餐廳一月收到1.3萬瓦斯帳單（記者朱敏梓/攝影）

南加瓦斯公司（SoCal Gas）月前曾提醒，1月瓦斯帳單可能會暴漲128%，原因是暴風雪和極寒天氣，導致的運輸成本驟升。雖然已經有心理準備，但是收到瓦斯帳單時，還是讓部分民眾「震驚不已」，暴漲的瓦斯費也成為許多人的生活和生意的極大負擔。位於洛杉磯華埠的著名餐館「合和海鮮酒家」（Hop Woo BBQ & Seafood Restaurant）就收到高達1萬3000元的天價賬單，甚至讓老闆萌生「關店」念頭。

華埠合和餐廳老闆岑翠屏表示，收到帳單震驚不已。（記者朱敏梓/攝影）
華埠合和餐廳老闆岑翠屏表示，收到帳單震驚不已。（記者朱敏梓/攝影）

「合和海鮮酒家」的老闆岑翠屏表示，雖然已經知道瓦斯費會漲，但沒想到這麼高。「收到1萬3000多元的帳單時，真的非常驚訝，平時也就是5000到6000元左右的瓦斯費，餐廳自疫情後，生意也不大好，很擔心如果瓦斯費沒法降下來，持續這麼高的話，餐廳可能無法繼續經營。」

位於洛杉磯華埠百老匯街的合和海鮮酒家自1993年開業以來，至今已30年，受到許多民眾喜愛，也是洛杉磯華埠第一家提供西語菜單的中餐館，在華人社區十分有名，包括洛杉磯市前市長賈西堤（Eric Garcetti ）等在內的許多政商名流也曾光顧。不過，餐廳近來生意卻不太樂觀，在下午約一時，本應該是吃飯的時間，餐廳裡只有寥寥幾桌客人。岑翠屏說，自從疫情以來，生意就大不如前，十分冷清，今年相比去年還好了不少。主要原因是，疫情後來洛杉磯旅遊的人少了，這對餐廳生意影響很大。

疫情之後餐廳就生意冷清，效益不比從前。（記者朱敏梓/攝影）
疫情之後餐廳就生意冷清，效益不比從前。（記者朱敏梓/攝影）

岑翠屏表示，她的丈夫，原本也是該餐廳的老闆兼主廚梁業寧，2022年去世，這對餐廳已是不小打擊，現在物價高漲更是雪上加霜，餐館處境真的很困難。她希望客人們能多光顧餐廳，生意好一點，才能夠填補瓦斯等增加的費用，讓餐廳得以繼續經營。

岑翠屏女兒得知此事後，在社交媒體上發布餐廳瓦斯費的快照，尋求朋友和家人的捐款和幫助。

南加的瓦斯費在2023年1月普遍比2022年12月增加一倍以上，讓民眾直呼壓力大，對此公用事業委員會（Public Utilities Commission）通過提案，決定盡速動用部分加州氣候基金（California Climate Credits），以補貼南加瓦斯公司（SoCal Gas）用戶的瓦斯費，這筆補助約在90元至120元間，然而對於許多人尤其是許多餐廳業主來說，這可能只是杯水車薪。

洛杉磯 華埠 疫情

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