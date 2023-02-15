華人代寫作業暴賺？一頁100元 揭秘留學生灰色產業

小林目前因為有其他副業，已減少代寫的訂單，且傾向接只需修改和潤色的文章。（受訪者提供）

在美國的華人留學生 無奇不有，有人花高額學費讀名校，還願意付費請人代替學習和寫作業。這些需求，催生出代寫行業，相關服務的廣告也在留學生社群裡傳播。華人小林就是一名業餘寫手，通過代寫賺了不少錢，也接觸到不同的客戶，並為此感慨「我代寫賺錢是為給自己攢學費，而有人不愁學費還付錢找代寫」。

小林目前是洛加大（UCLA）的一名研究生，此前她曾在中國的某留學仲介工作過兩年，負責輔導申請美國高中的學生。在那期間，會有學生拜託她幫寫文書，她也開始接觸代寫代申請的業務，「許多學生什麼都不用做，仲介會打理好所有，文書、簡歷、獎項都可以編造」。來美讀研後，之前的同事和學生繼續給小林介紹「生意」，出於人情和攢學費的考量，小林每月仍會接手一、兩篇文章。

和小林一樣，大多寫手只是兼職賺零花錢，但其中也不乏職業代寫。他們大多通過微信 群接單，也有人選擇單打獨鬥。小林表示，這行很看人脈，誰能接觸到需要代寫服務的學生群體，誰就有話語權。代寫微信群的群主大多人脈很廣，他們制定規矩，包括價格、服務流程和抽成比例，並作為客人與寫手間溝通的溝通。此舉保證群主能從中收取仲介費，也使寫手的工作重心放在寫作上，而無需擔心與客戶打交道。但如果寫手想賺更多錢，還是需要積攢人脈，並另起爐灶。

根據小林經驗，需要代寫的客戶以大學生居多。通常分兩種，一類是偶爾來不及寫作業，或不想花時間在選修課的客戶；還有一類，則是完全無心學習，只想順利拿畢業證的學生。第二類通常家境富有，他們能申請上名校，錢與留學仲介的包裝功不可沒。他們出國留學只為拿張文憑，不想上課也未必聽得懂課程。這類學生甚至雇人「包課」，也就是找人代替上課、寫作業和考試。富二代學生通常出手大方，小林曾聽說過每頁高達100元的代寫訂單。

當然，也不是所有客戶都一擲千金。小林也遭遇過溝通到一半就消失、或拖欠尾款、或故意找茬要求退錢的客戶。還有精明的客戶，通過當中間商賺差價，假裝他有需求，實則是提交別人的作業。

代寫的定價要看具體科目和難度，通常理工科作業收費更貴，尤其是理工科project（研究項目）。論文類作業的定價則看是否需要寫手查閱文獻或做研究，需要做研究的收費更高。小林比較熟悉文科論文的定價，通常1500字的文章收費在40到100元不等，完成時間5至7天，如果加急需額外收費。