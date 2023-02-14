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阿罕布拉市女議員佩羅斯競選加州參議員

記者邵敏／阿罕布拉即時報導
阿市女議員佩羅斯（ Sasha Renee Perez ）參選加州參議會第 25區參議員。（競選網頁）
阿市女議員佩羅斯（ Sasha Renee Perez ）參選加州參議會第 25區參議員。（競選網頁）

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）市議員佩羅斯（ Sasha Renee Perez ），14日宣布參選加州參議會第25區參議員。她表示將確保州議會滿足聖蓋博谷（San Gabriel Valley）和內陸帝國（Inland Empire）社區和工薪家庭的需求，致力創造每一名加州人繁榮昌盛的未來，她的競選活動得到了教師、護士、建築工人、環保主義者等跨部門組織聯盟的支持。

佩羅斯是民主黨人、教育家和平等權利倡導者。2020 年 11 月 3 日，佩羅斯當選為阿市議員，並立即宣誓就任市長，成為聖蓋博谷歷史上最年輕的女市長；2022 年被評為年度國會女性（Congressional Woman）；並於 2021 年被評為「活躍聖蓋博谷」(Active SGV) 傑出民選官員。

擔任市議員期間，佩羅斯為阿市居民提供服務，致力於增加獲得高薪工作和穩定住房的機會，倡導公平接受高等教育和提升聖蓋博谷工薪家庭的地位。她召集主要利益相關者，通過阿市第一份項目勞動協議，並聘請社會工作者和心理健康專家加入該市的公共安全團隊。新冠疫情期間，佩羅斯與小企業主和餐館老闆合作，通過一項法令，限制第三方送餐收取的費用；她同時確保當地雜貨店、藥店和工人得到基本工作報酬，阿市的 HERO 薪酬條例是該地區最強有力的條例之一，確保必要行業的工作人員能在疫情期間養家糊口。

佩羅斯也是一名活躍的社區成員，擔任食品銀行（food banks）的志工，加州民主黨代表，亞裔青少年中心（Asian Youth Center）董事等。

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