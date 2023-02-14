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聯邦參議員范士丹聲明：2024不競選連任

記者丁曙／即時報導
加州聯邦參議員Dianne Feinstein。（Gettyimages）
加州聯邦參議員Dianne Feinstein。（Gettyimages）

加州聯邦參議員范士丹 (Dianne Feinstein) 2月14日發表聲明，宣布她不會在2024年競選連任，但將完成目前的任期至2024年底，最後兩年繼續為加州服務。

范士丹在聲明中指出，我在2018 年為加州和國家的幾個優先事項開展了競選活動：預防和撲滅野火，減輕創紀錄乾旱的影響，應對無家可歸者危機，並確保所有美國人都能獲得負擔得起的高質量的醫療保健。在過去的幾年裡，國會已經就所有這些主題制定了立法，但還需要做更多的工作——本人將繼續這些努力。

她進一步表示，「我還將繼續專注於通過常識性立法來阻擊槍枝暴力的流行，保護我們的原始土地並促進經濟增長——尤其是讓加州成為成為太平洋世紀的地方。我將利用自己在撥款委員會的資歷，確保加州獲得公平的資金份額。」

她表示，相信能夠實現這些目標，因為之前已經做到了。從 1994 年的「攻擊性武器禁令」（Assault Weapons Ban）到 2014年中央情報局的酷刑報告（CIA torture report），從保護太浩湖（Lake Tahoe）和莫哈韋沙漠（Mojave Desert），到通過第一個重要的全球變暖立法，從保護學生運動員免受虐待，到保護消費者免受有害化學物質的傷害，以及最近改進方法以對抗野火和乾旱，提高了數百萬人的生活。

她最後表示，「即使國會存在分歧，我們仍然可以通過改善生活的法案。我們被派到這裡來解決問題，這就是我過去 30 年所做的事情，也是我未來兩年的工作。感謝加州人民選舉我為他們服務。」

加州 運動員 中央情報局

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