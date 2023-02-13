星雲大師圓寂讚頌典禮 南加600信眾西來寺淚別

南加信徒齊聚西來寺，含淚送別大師最後一程。（記者邵敏／攝影）

星雲大師 圓寂讚頌典禮，台灣時間13日上午9時於佛光山舉行，南加 州600多名信徒齊聚洛杉磯 西來寺，通過網路電視直播，與五大洲信眾同步觀禮，含淚送別大師。

在佛教聖歌悠揚樂音中，「傳臨濟正宗第四十八世佛光山開山祖師星雲大師圓寂讚頌典禮」於佛光山雲居樓揭開序幕，現場逾5萬名海內外各界賢達代表、社會大眾及全球佛光人參與，以至誠之心傳達無盡緬懷，並恭送大師法體真身坐塔巡禮佛光山一圈。

南加眾信徒在西來寺觀看星雲大師圓寂典禮現場直播，洛杉磯縣居民鄭女士泣不成聲地表示，雖然自己最近腰傷不適，但無論如何都要來送大師最後一程。鄭女士在台灣時是佛光山信徒，跟隨大師30多年，移民美國後在西來寺做了20多年義工。她說：「孩子今天不讓我上來，擔心我身體吃不消，但我一定要來，這是我和大師最後的緣分。大師給我人生帶來眾多啟發，讓我知道存好心、說好話、做好事，我特別感恩。」

當日典禮上，眾人唱誦《佛光讚》、《心經》、《三寶頌》等聖號、聲聲梵音繚繞全場，信徒憶起大師慈悲教誨，難掩心中萬般不捨，忍不住哀戚落淚，悲慟之情盡顯臉上，場景動容。

美國佛光出版社執行長妙西法師在西來寺20多年，一直跟隨星雲大師，今日依照佛教傳統典禮告別師傅。追憶大師生前音容，妙西法師表示，「師傅慈悲包容，言傳身教，沒有任何架子，經常說我們是三分師徒七分道友，在佛道上互相幫忙，而且他一生都不喜歡麻煩大家。」

妙西法師曾為星雲大師做翻譯，她指出，出生於江蘇的大師認為自己揚州口音較重，因此到各地傳授佛法都會請人翻譯，希望當地人能清楚聽懂他講的佛法。妙西法師回憶，「星雲大師聽得懂英文，他有時候會問我，對方英文講這麼多，你為什麼翻譯這麼短，他對於翻譯很嚴謹。 」