男低音歌唱家田浩江唱聊會 南加歌迷音樂會友

大都會歌劇院曝光率最高的旅美華裔男低音歌唱家田浩江日前抵達洛杉磯舉行唱聊會。（記者張宏／攝影）

曾獲得第51屆葛萊美獎最佳歌劇 錄音獎的提名、大都會 歌劇院曝光率最高的旅美華裔男低音歌唱家田浩江，9日在尼克森圖書館舉辦唱聊會，分享自己的新書同時和南加 歌迷以音樂會友。

活動主辦方包括美國南加州華人華僑聯合總會、Charlie Zhang Foundation、美國江蘇經貿文化聯合會、美國山西總商會等。慈善家張祥華也是田浩江多年好友，他支持這次演出活動並擔任總顧問。他表示，田先生有非凡的藝術成就，希望他的唱聊會取得圓滿成功。

南華總會長、總召集人蔡成華表示，田先生是華人華僑移民的傑出榜樣，他通過音樂藝術傳承中華文化，演繹人間大愛，增進中美友誼。

田浩江表示，唱聊會包括他個人的演唱、新書介紹和年輕歌唱家表演多個部分，希望帶給南加觀眾豐富的視覺聽覺體驗。他在去年發表的新書「角斗場的〈圖蘭朵〉」，講述他職業生涯中有關歌劇的怕與愛。書中有對音樂大師的深入刻畫，也有對普通歌劇演員、經紀人、劇院管理者、聲樂教練乃至街頭藝人等鮮活描寫。以歌劇黃金時代的巨星帕瓦羅蒂為開端，以911前夕世貿公園裡一個會唱歌劇的乞丐為結束，通過一個行家的視角，講述國際歌劇界狀態和所處時代。

田浩江的人生經歷充滿傳奇，雖然父母均從事音樂工作，但他少年時並不喜愛音樂，高中畢業後被分配到北京鍋爐廠當工人。1976年，他考入中央音樂學院聲樂班，畢業後進入中央樂團合唱團。 1983年，田浩江赴美留學，在1987年獲得科羅拉多大學丹佛分校聲樂表演碩士學位。求學時，他白天學習，晚上打工，曾當過刷碗工、粉刷匠、圖書館員、餐館鋼琴師等。