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好萊塢環球影城新增「超級任天堂世界」

記者劉子為/洛杉磯即時報導
好萊塢環球影城的新項目「超級任天堂世界」將於2月17日正式對公眾開放。（記者劉子為/攝影）
好萊塢環球影城的新項目「超級任天堂世界」將於2月17日正式對公眾開放。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯又一適合親子遊的項目新鮮出爐，好萊塢環球影城新增「超級任天堂世界」（Super Nintendo World），將於2月17日盛大開幕。該項目目前已對年卡會員開放，華人打卡後表示適合任天堂遊戲的愛好者以及親子同遊。

視頻來源：記者劉子為／拍攝製作

自1月29日開始，「超級任天堂世界」向年卡會員開放預約，熱愛遊樂園的華人小路雖然不是任天堂遊戲的粉絲，為了嚐鮮，還是和男友立馬用年卡預約了2月9日的門票。為避開人流，小路和男友選在工作日早上十點半入園，雖然比起節假日遊客少很多，但因為任天堂世界的佔地面積不大，園內還挺擁擠。

小路表示，任天堂世界的亮點主要是精緻的佈景，和充滿互動性的體驗，讓人彷彿瞬間走進遊戲世界。園內主要的遊玩項目是配戴VR（虛擬現實）眼鏡的過山車「瑪利歐賽車︰包澤的挑戰書」（Mario Kart: Bowser's Challenge），以及一系列闖關小遊戲，小遊戲通關後能解鎖Rainbow Road（彩虹路）的體驗。不過，參與闖關小遊戲需要額外購買價值40元的「Power-Up」手環，小路並沒有加購，不過她留意到很多家長有為孩子購買手環。

小路和男友遊玩VR過山車，二人排隊半小時就坐上車。上車後需配戴瑪利歐的頭盔和VR眼鏡，戴上眼鏡的玩家會進入獨屬自己的瑪利歐世界，能通過操控手柄來決定前進的方向，還可以跳躍和吃金幣等。小路因為不熟悉瑪利歐遊戲的原版，所以體驗不如身為任天堂粉絲的男友，不過二人都覺得在VR眼鏡中看到的場景不足夠逼真和驚艷。

小路指出，園區內最長的隊伍不在過山車前，而是排在以蘑菇為主題的餐廳「Toadstool Cafe」門口，餐廳的裝修和佈置高度還原瑪利歐遊戲的設置，網路上有評論說該餐廳的食物是環球影城中最美味的。

已經解鎖「超級任天堂世界」的玩家大多表示推薦，即便不是原版遊戲的粉絲，也能在園內收穫沈浸式的獨特體驗，還能購買任天堂旗下角色的周邊商品。根據小路的反饋，該項目很適合親子同行，園內的小朋友都玩得特別開心，而且家長可以只為小孩加購手環，通關後可以和小孩一同前往Rainbow Road。

園區內最長的隊伍不在過山車前，而是排在以蘑菇為主題的餐廳「Toadstool C...
園區內最長的隊伍不在過山車前，而是排在以蘑菇為主題的餐廳「Toadstool Cafe」門口。（受訪者提供）
華人小路表示，該項目的亮點主要是精緻的佈景，和充滿互動性的體驗，讓人瞬間走進遊戲...
華人小路表示，該項目的亮點主要是精緻的佈景，和充滿互動性的體驗，讓人瞬間走進遊戲世界。（受訪者提供）

任天堂 VR 親子

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