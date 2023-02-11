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好消息！加州中產階級退稅收入無需繳納聯邦稅

記者趙健／洛杉磯市即時報導
國稅局表態，加州中產階級退稅無需申報，不用繳納聯邦稅。（unsplash）
國稅局表態，加州中產階級退稅無需申報，不用繳納聯邦稅。（unsplash）

國稅局10日發佈指導文件，在2022年納稅申報中，加州納稅人無需申報加州中產階級退稅 (California middle-income tax refund)，這意味著加州中產階級退稅收入將無需繳納聯邦稅。

自去年10月底起，不少加州民眾收到了由加州稅務局發放的200元至1050元不等的中產階級退稅，但對於這部分收入，聯邦國稅局一直未明確表態。但本次國稅局發佈的關於州稅付款的指南中明確表示，如果收入來源於常規福利和災難救濟金，則可以從聯邦徵稅範圍中被排除，民眾無需申報這些款項。加州的中產階級退稅就屬於其中之一。

北美華人會計師協會會長張青表示，國稅局此次發佈的指導文件是針對福利和災難救濟的收入，加州中產階級退稅是屬於這一範圍的，因為這項州府退稅的目的就是為了幫助加州民眾對抗高油價和高通膨的影響。

「但需要注意的是，國稅局此舉只適用於2022年度，並不會延伸至以後年度。另外，如果納稅人已完成2022年稅務申報，可能還需要通過聯邦的修正稅表（amended tax return）進行修改，才能享受這項新規帶來的福利。這與之前聯邦失業金豁免的情況不同，因為失業金豁免是在聯邦層面，對於那些已經報過稅、且將失業金收入作為收入申報的納稅人，國稅局會進行內部調整，無需納稅人自行修改。」

加州稅務局從2022年10月底起開始發送200元至1050元不等的中產階級退稅。符合領取中產階級退稅的加州民眾必須已申報2020年州稅，且個人當年年收入未超過25萬元，夫妻配偶全部年收入沒有超過50萬元者，方有資格取得中產階級退稅。

加州 退稅 國稅局

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