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橙縣和聖地牙哥僑界歡宴紀欽耀處長履新

橙縣訊
紀欽耀處長以幽默的口氣介紹賢內助黃慧如，引起全場會意的笑聲。（記者蕭迪玉/攝影）
紀欽耀處長以幽默的口氣介紹賢內助黃慧如，引起全場會意的笑聲。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣聖地牙哥僑學界10日中午在安那納市Wyndham Hotel舉行歡迎紀欽耀處長僑宴， 20個僑團代表約120人出席， 熱烈歡迎紀欽耀處長及夫人來南加州履新。

紀欽耀處長致詞表示，駐洛杉磯台北經文辦事處轄區包括南加州、亞歷桑納州及新墨西哥州，他的主要工作任務是擴展與本地政府的關係，及服務當地台僑。僑胞是中華民國政府的後盾，感謝大家熱愛台灣及對政府駐外單位的支持。紀處長並介紹夫人黃慧如(Ruby)，稱她是管理全家四口餐飲、清潔及教育的全才型總經理。

僑宴總召集人林翠雲表示，紀處長年輕又有幹勁，在上任十天內多次來訪橙縣，可看出他對橙縣及聖地牙哥僑界的重視，今後僑界一定會全力以赴支持經文處爭取台灣的外交空間。

這場僑宴的貴賓包括駐洛杉磯台北經文處副處長張正育、橙僑中心主任蕭蓓如、僑務委員張德芝、杜武青、張珮鑾、謝家樹、陳英煌、趙韻梅及僑務諮詢委員林翠雲、許清松、邱垂煌、呂耀勳、黃莉莉、許正雄、呂眾英、徐湛生、蔡玟慧等人。

僑宴選在迪士尼樂園旁的僑營企業舉行，並由許清松贊助現場的卡拉OK設備，邱垂煌贊助紅酒，讓參加者在開懷高歌及暢飲中，增進交友與友誼。參與僑團包括北美華人會計師協會、聖地牙哥雙十委員會、柑縣台灣人醫師牙醫師公會、OC FAPA、柑縣台美商會、橙縣華人商會、南加州台大校友會、政大校友會、中華旗隊、橙縣華人獅子會、橙縣急難救助協會、慈濟基金會、聖地牙哥台灣同鄉會、柑縣台灣同鄉會、南加台灣館公會、爾灣中文學校及FASCA。

橙縣及聖地牙哥僑學界代表致詞歡迎紀欽耀處長及夫人：（圖左起）林翠雲、張德芝、杜武...
橙縣及聖地牙哥僑學界代表致詞歡迎紀欽耀處長及夫人：（圖左起）林翠雲、張德芝、杜武青、張珮鑾及謝家樹。（記者蕭迪玉/攝影）

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