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周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

記者趙健／聖塔芭芭拉市即時報導
聖塔芭芭拉有很多精品咖啡廳，捧上一杯熱騰騰咖啡步行至海邊發呆也是不錯的選擇。（記者趙健/攝影）
聖塔芭芭拉有很多精品咖啡廳，捧上一杯熱騰騰咖啡步行至海邊發呆也是不錯的選擇。（記者趙健/攝影）

聖塔芭芭拉市（Santa Barbara）距離洛杉磯大約90英里，是加州第八大城市。一直以來，它以其美麗的自然風光，驚艷的城市建築面貌，豐富的歷史和藝術氣息而聞名。在2019年，英國哈利王子和妻子梅根更是選擇在此處安家。是怎樣一座美麗的城市如此具有魅力？大概只需花上一天時間，來這裡逛逛，答案就隨處可見。

影音來源：記者趙健

說到聖塔芭芭拉市內的標誌性建築，自然要數其聖塔芭芭拉縣法院（Santa Barbara County Courthouse），這裡也被稱為整個美國的「最美政府建築」。即便沒有提前做功課，只要路經此地，也一定會被其西班牙式建築熱情、宏偉、純潔又不失華麗的風格所吸引。這是一座1929年建造的古蹟，後來在地震後修復重建後成為了聖塔芭芭拉最著名的景點之一。除了美麗的主體建築，外面一片大面積的綠地草坪，也同樣引人駐足，加上當地常年美好的天氣，有很多新婚情侶會選擇在這裡拍攝婚紗照。該法院完全免費面向民眾和遊客開放，進入其內部後，可以參觀內部精美的構造和公職人員的工作環境。如果坐電梯到樓上，在這裡俯瞰遠眺，山、海、建築、街道，整個聖塔芭芭拉市中心區域一覽無遺，每一面白牆紅瓦都在用自己的美麗訴說著這裡的歷史和過去。

打扮精致的人們在街邊度過閒適的下午茶時光。（記者趙健/攝影）
打扮精致的人們在街邊度過閒適的下午茶時光。（記者趙健/攝影）

離此處不遠就是聖塔芭芭拉美術館(Santa Barbara Museum of Art)，雖然占地面積不大，但裡面的內容非常豐富。該館建於1914年，原為聖塔芭芭拉市郵局，並於1998年擴建，成為藝術界重要的美術館之一。在亞洲館中，這裡收藏了2600件由中國、日本、印度、西藏和東南亞地區的藝術品。在這樣一座充滿西班牙建築、陽光棕櫚相伴的海濱博物館裡，看到很多華人熟悉的中華元素藝術藏品；中國瓷器、中國清朝服飾就靜靜地被展示在那裡，讓人讚嘆藝術無國界的博大與容納。

移步至這座城市的中心部分，也就是聖塔芭芭拉老城區。 漫步向前，一幢幢美麗的建築就在街道兩旁，有傳統的西班牙式風格，也有美式和其他歐式的不同設計的教堂、藝術館、咖啡店和餐廳。在這裡，不難遇到出售各類年代久遠精美古董的小鋪，又或者可以看見藝術家正在玻璃門裡創造的工作室，時而有年輕男孩們組成隊從這裡跑步經過。州街（State Street）從Old Mission一直延伸到Sterns Wharf，一路上眼睛應接不暇，甚至不需要特意進入某個精品小店尋找美麗，單在這段路上走走，就已經在美之中。

聖塔芭芭拉的海邊日落。（記者趙健/攝影）
聖塔芭芭拉的海邊日落。（記者趙健/攝影）

沿著州街往海邊方向走，就會邂逅Sterns Wharf。這裡原是加州最古老的貨運碼頭，沙灘、棕櫚、陽光、海浪，踩在碼頭的木板上，立刻就能感受到這份在海岸邊沉澱多年的浪漫。人氣爆棚的著名海鮮餐廳「Santa Barbara Shellfish Company」就在這裡，是在遊覽之餘滿足饕餮的好去處。除了美麗的海灘，美味的餐廳，不少酒廊、小店也散佈在四周，是一個非常適合放鬆休息的好地點。

自然、人文、娛樂，餐飲，應有盡有，這座美麗的城市還有很多值得花時間遊玩的地方。比如，被譽為 「Queen of the Missions」的1786年建造的美麗粉色教堂Old Mission Santa Barbara，展示有150多種動物和鳥類的聖塔芭芭拉動物園等。

聖塔芭芭拉縣法院被稱為整個美國的「最美政府建築」。（記者趙健/攝影）
聖塔芭芭拉縣法院被稱為整個美國的「最美政府建築」。（記者趙健/攝影）

聖塔芭芭拉遠不止是一處值得花上一至兩天來度假的勝地，越來越多的外地甚至外國人，選擇長期安家在這裡，其中不乏哈利王子這樣的皇室夫婦。

這裡為何如此具有吸引力？聖塔芭芭拉的地理位置結合了南北加海濱城市的優點為一身，氣候溫和，植被多樣，長年空氣清新，本身就是理想的度假勝地。同時，它具有著良好的基礎設施和先進的社會服務，整體生活環境安全度很高，自然也就成為高收入人群的理想居住地。

聖塔芭芭拉美術館中藏品多樣，有很多來自東方的藝術品。（記者趙健/攝影）
聖塔芭芭拉美術館中藏品多樣，有很多來自東方的藝術品。（記者趙健/攝影）

加州 哈利 美術館

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