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財物藏後備箱賊人照偷 遇失主竟敢開車撞

記者張宏/洛杉磯即時報導
華人日前在哈岡一家餐廳吃飯，出來發現路虎車子後窗被砸。（讀者提供）
華人日前在哈岡一家餐廳吃飯，出來發現路虎車子後窗被砸。（讀者提供）

民眾財物放在汽車後備箱裡也不保險，近日聖蓋博華人區發生多起汽車後備箱被砸財物被偷的案件。有盜賊特別囂張，偷完一台車還跑去對面接著偷，還有盜賊被失主撞見後還意圖加害對方。

（影音來源：記者張宏）

2月5日晚8點位於聖蓋博市山谷大道東500號街區一處廣場發生汽車盜竊，當時目擊者劉先生正在一家餐廳外等位，突然聽到狗叫和玻璃被打破的聲音。他說，聽到聲音想追上去但已來不及拍攝嫌犯的車牌號碼，對方的速度非常快，只看到一輛藍色休旅車開向山谷大道，然後掉頭去了對面的停車場想繼續盜竊，盜賊非常彪悍差點撞到路人。

劉先生說，幸好現場有一個證人拍到盜竊過程和車號，已將信息報告給警方，希望早日抓捕歸案。根據視頻顯示，一個盜賊開車，另一個下車砸窗偷東西一氣呵成。他們打破汽車後窗，手速極快的偷走車裡面一黑一白兩個行李箱。得手後就迅速上車離開，前後不過十幾秒鐘。

華人張先生3日中午在哈仙達岡也有類似遭遇，他表示，他當時在Azusa路1600號街區的一處廣場的餐廳吃飯，廣場內有很多餐廳和車輛，是非常熱鬧的所在。當他吃完飯出來時，發現自己的車子後窗被砸了。他車裡其實沒放什麼貴重物品，但估計賊人以為車裡有財物才砸窗。他報警後兩個多小時警察才來，期間多次打911，接線員說警方太忙了，要麼等或者取消報警。

還有人從超市出來，撞見賊人偷自己的車，賊人還想用車撞他。在1月中旬，一對華人夫婦從某超市出來，看見一個胖胖的西裔男子進入他們的Kia汽車，這對華人夫婦嘗試阻止這名盜賊，結果嫌犯不僅直接把他們的Kia汽車開走，還試圖撞他們。

有華人擔心車窗被砸，所以乾脆不鎖車，結果盜賊頻頻光顧，且最後連車子登記紙都被偷走了。華人齊女士車子每天停在露天車場，她擔心車窗被砸，不僅維修費幾百元還會耽誤上班，乾脆不鎖車門。結果盜賊食髓知味，常來車裡看看有無財物。最後一次盜賊把齊女士放在車裡的保險紙和註冊紙等文件都偷了，才讓齊女士悔不當初。

華人日前在哈岡一家餐廳吃飯，出來發現路虎車子後窗被砸。（讀者提供）
華人日前在哈岡一家餐廳吃飯，出來發現路虎車子後窗被砸。（讀者提供）
在5日晚上8點位於聖蓋博市山谷大道東500號街區一處廣場發生汽車盜竊，盜賊正從被...
在5日晚上8點位於聖蓋博市山谷大道東500號街區一處廣場發生汽車盜竊，盜賊正從被砸車子後備箱拿出白色行李箱。（視頻截圖）

汽車 華人 聖蓋博

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