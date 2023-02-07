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加州房貸救濟擴大申請資格 援助陷財務困境房主

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
加州住房金融局 (CalHFA)代表宣布，加州房貸救濟計劃將擴大申請資格。（記者朱敏梓/攝影）
加州住房金融局 (CalHFA)代表宣布，加州房貸救濟計劃將擴大申請資格。（記者朱敏梓/攝影）

在向符合條件的民眾發放了近3億元援助後，加州房貸救濟計劃（California Mortgage Relief Program）宣布擴大申請資格，為更多因新冠疫情而面臨房貸財務困難的加州房主提供援助，並計畫進行四項不同維度的擴展，從而讓更多房主獲得援助。

加州住房金融局 (CalHFA) 執行董事約翰遜霍爾 (Tiena Johnson Hall)說，「自成立以來，加州抵押貸款救濟計劃一直致力於幫助加州最脆弱的房主克服新冠帶來的財務挑戰，這個項目已經為千千萬萬擔心失去家園的家庭減輕了沉重的負擔，這種擴展將使更多的房主能夠保護他們最大的金融資產。」

社區組織The Ring of Democracy創始人兼執行董事 Volma Volcy 表示，「這些資金改變了生活並挽救了家庭，我有幸幫助過那些原本認為自己要失去住宅、之後獲得經濟援助又保住家園的房主。我要告訴大家，這件事是真實的，有需要的房主都應該申請。」

該計劃正在以四種方式擴展：首先是加州抵押貸款減免計劃，現在將包括用以支付第二抵押貸款和貸款延期的補助金。儘管許多房主在新冠大流行期間採取行動重組抵押貸款以挽救房屋，但他們現在面臨大筆付款的困境。需要注意的是，只有那些在2020年1月期間或之後，申請了部分第二抵押貸款或貸款延期的人才可能有資格獲得援助，這將幫助他們恢復房屋淨值，並使經濟上脆弱的家庭有能力守護房屋所有權。

該計劃還為尋求過期抵押貸款付款或未付財產稅付款的家庭重置了拖欠日期。房主只有錯過了在 2023 年 3 月 1 日之前支付兩筆抵押貸款或至少一筆財產稅，才有資格申請。拖欠日期不適用於尋求部分索賠第二抵押貸款或延期貸款援助的房主。

現在，房產最多有四個單元的房主也可以獲得援助。符合條件的財產，必須是申請人的主要住所，可能包括房屋、公寓、永久固定的預製房屋、ADU、雙聯體、三聯體或四聯體。

而之前獲得獎勵但仍符合條件且需要更多幫助的房主，仍然可以獲得額外支持，最高援助總額為8萬元。這些援助是免費的不需要償還，可以用於支付從逾期抵押貸款到財產稅、部分索賠第二抵押貸款和貸款延期等多項支出。

自啟動以來，該計劃已向 1萬多名加州房主發放了資金援助，以幫助他們支付貸款。一位來自聖荷昆縣（San Joaquin County）的房主Kevin Johnson說，「當我聽說可以通過這個項目獲得資金3萬2000元來償還抵押貸款，我終於有了一些值得高興的事情，我很幸運。」

加州於 2021 年 12 月 27 日啟動「加州房貸救濟計劃」，撥款 10 億元，直到資金全部分配完畢。雖然沒有嚴格的申請截止日期，但有需要的業主應盡快申請，可以訪問網站 CaMortgageRelief.org，以審查資格信息並進行在線申請。申請人需要上傳文件以確定資格，這可能包括抵押貸款報表、銀行報表、水電費賬單和收入文件（即工資單、納稅申報表或失業文件）。 申請程序可於申請人上傳完所有必需的文件和信息後30 分鐘內獲得。有問題的房主可以在週一到週五上午 8 點到下午 6 點之間撥打 888-840-2594 詢問。

加州房貸救濟計劃已向1萬多名加州房主發放了資金援助（加州房貸救濟計劃網站）
加州房貸救濟計劃已向1萬多名加州房主發放了資金援助（加州房貸救濟計劃網站）
加州住房金融局 (CalHFA) 執行董事約翰遜霍爾 (Tiena Johnso...
加州住房金融局 (CalHFA) 執行董事約翰遜霍爾 (Tiena Johnson Hall)（記者朱敏梓/攝影）

貸款 加州 重組

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