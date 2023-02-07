河濱縣一學生遭群毆 視頻曝光場面殘暴

被圍攻學生臉部多處受傷。（KTLA）

據KTLA報導，在內陸河濱縣赫汝帕市（Jurupa Valley）一所高中附近的青少年群毆視頻近日披露，一名學生遭三名青少年圍攻毆打，場面殘忍。受害者家長呼籲學區 和警方採取行動。

視頻顯示，一名男生被幾名青少年殘酷毆打，受害人蜷縮在地上無任何還手之力。被打學生的媽媽帕妍（Martha Payan）對記者說「兒子倒在地上，那些圍攻者還用腳踩他的頭。有些學生試圖將行兇者拉開，但受到了威脅，其中一名圍攻者還企圖用刀威脅。」這位母親還表示，2月1日上班時接到電話，說她的14歲兒子被人毆打，她的兒子是當地一所名為「愛國者高中」（Patriot High School）新生。

從視頻可以看到，有三名圍攻者幾乎同時踢打受害者。帕妍說「兒子當時很無助，令人感到心碎！」，「沒有任何人來幫助解圍，兒子倒在地上任他們踩踏。」據稱，圍毆事件發生在學校放學後。

帕妍並表示，她知道那些人為什麼毆打她的兒子。他們曾在社交媒體上因為一名女孩發出過威脅。帕妍感到憤怒的是，在事件發生時沒有學校工作人員或其他管理者介入。

KTLA收到來自河濱縣警局的一份聲明說，「該事件在學校放學後發生，當時校區沒有管理人員在場。事件正在調查中。」

遭毆打學生的父親Angel Payan表示，他感到氣憤的是，孩子遭毆打受傷，沒有醫療人員趕到。他急忙趕到學校，不明白為什麼沒有人撥打911報警。他將受傷兒子送到醫院，醫生說兒子有腦震盪。他說「兒子描述當時遭毆打情形，倒地後被踢了一腳，臉部擦碰到地面，臉上有好幾道劃痕。」