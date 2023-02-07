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加州蒙市前市長羅霈霆今出席國情咨文演講會

記者丁曙／蒙特利公園市即時報導
加州蒙特利公園市前市長羅霈霆今日赴國會出席拜登總統2023年國情咨文演講會。（記者丁曙／攝影）
加州蒙特利公園市前市長羅霈霆今日赴國會出席拜登總統2023年國情咨文演講會。（記者丁曙／攝影）

拜登總統今日（2月7日）下午向國會發表2023年國情咨文演講，前蒙特利公園市市長、現市議員羅霈霆(Henry Lo)將作為加州聯邦參議員帕迪拉 (Alex Padilla)的嘉賓出席。今年1月21日農曆新年前夕，蒙市發生了大規模槍擊事件造成11人死亡，當下制止遍及全國各地的槍枝暴力已刻不容緩、迫在眉睫。

帕迪拉參議員說，由於蒙特利公園、半月灣以及整個加州和全國其他很多社區都在為大規模槍擊事件造成的生命損失而悲痛，因此邀請羅霈霆出席今年的國情咨文演講會。在他的領導下，蒙特利公園市在紀念失去生命的人們、幫助社區在遭受毀滅性的損失之後，已在恢復健康和正常生活方面發揮了重要作用。當下，全美各地的人們都在為仍然威脅著家人、親人和朋友的毫無意義和不必要的暴力行為而心碎，必須要改變現社區現狀，並重新承諾通過明智的、全國性的槍枝安全法，每年挽救成千上萬人的生命。

羅霈霆前市長說，蒙特利公園是一座移民城市和一座體現美國夢的城市，但在本應慶祝的日子裡，蒙特利公園市卻加入了美國眾多重創城市的行列，這些城市遭遇了大規模槍擊事件、被奪去了社區成員生命的悲慘現實。當下人們迫切需要聯邦採取行動，以確保美國沒有其他社區必須哀悼因為毫無意義的槍枝暴力而喪生的生命。國會兩黨簽署「更安全社區法案」將是保護社區的重要一步。他感謝帕迪拉參議員在聯邦層級繼續倡導常識性槍枝安全改革，確保社區的安全。

從2021年12月到2023年1月期間，羅霈霆擔任加州蒙特利公園市市長。

蒙特利公園市 加州 槍擊

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