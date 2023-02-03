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南加橙縣醫師被車撞+連捅數刀 白人至上者行兇？

丹那岬訊
一名醫師在騎自行車時被撞，司機下車將其連捅數刀。（ABC）
一名醫師在騎自行車時被撞，司機下車將其連捅數刀。（ABC）

橙縣急診科醫師Michael John Mammone日前騎自行車被一輛車撞倒後，司機竟下車連捅這名醫師數刀，導致他當場死亡。3日，本案中的兇嫌39歲的長堤市居民Vanroy Evan Smith被指控謀殺罪以及使用致命武器罪。

事情發生在2月1日下午3時。58歲的醫師Michael John Mammone正在丹那岬（Dana Point）Pacific Coast Highway和Crown Valley Parkway交匯處附近騎車。嫌犯Vanroy Evan Smith開車從後面將其撞倒，下車對其連捅數刀。

案發時，路人當場將嫌犯制服，等待警察到場。橙縣警方表示，經調查，未發現兇嫌與受害者之間有任何聯繫。根據ABC報導，有路人當時聽到兇嫌使用白人至上的種族歧視語言。不過這一說法未經過警方證實。

Vanroy Evan Smith3日過堂時拒不認罪。如果定罪，Vanroy Evan Smith面臨最高26年監禁。

被殺的Michael John Mammone醫師生前在拉古納灘（Laguna Beach）的Providence Mission醫院工作，是一名急診科醫師。該醫院在案發後發表聲明稱這是一件「令人震驚的悲劇。」「醫院對失去這樣一位出色的醫師和朋友感到悲傷。」

被殺的58歲急診科醫師Michael John Mammone。（Provide...
被殺的58歲急診科醫師Michael John Mammone。（Providence Mission 醫院）
一名醫師在騎自行車時被撞，司機下車將其連捅數刀。（ABC）
一名醫師在騎自行車時被撞，司機下車將其連捅數刀。（ABC）

橙縣 種族歧視 警察

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