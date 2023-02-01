1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

南加瓦斯1月帳單暴增，不過2月可望減少68%。（美聯社）

南加 2180萬居民的天然氣 價格在2022年底至2023年初突然暴漲，從2022年每度約1元的價格，飆漲至每度3.45元。不過，南加瓦斯公司（SoCal Gas）的最新消息是，2月價格可望比1月減少68%。

南加瓦斯的副總裁萊特（Gillian Wright）說，這個月的價格低於前個月固然令人欣慰，但與往年相比價格仍然明顯偏高。紀錄顯示，2022年2月的價格低於每度0.84元，今年2月降價後的價格仍要每度1.10元。

南加瓦斯表示，天然氣用量大的住戶以往冬季每月負擔約在130元，但去年冬季大增142%至315元，全都因為天然氣躉售價格較去年1月大漲了300%，不過2月的躉售價格已經趨緩，因此用戶的負擔可望減少。

面對瓦斯費大增，政治人物也開始動作，如長堤市長里查森（Rex Richardson）表態，將會籲請市議會緊急集會討論提供財政援助事宜外，加州 參議會少數黨領袖Brian M. Jones等人也去函加州公用事業委員會（Public Utilities Commission）要求動用加州氣候基金（California Climate Credits），替民眾紓困。

加州氣候基金來自企業繳給加州空氣資源委員會（Air Resources Board）的費用，以抵銷他們生產過程所製造的空氣汙染，這筆費用多半在4月至10月才會發放。南加瓦斯另外也宣布捐款100萬元給Gas Assistance Fund，提供收入戶100元的補貼。