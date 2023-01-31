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超愛台灣珍奶 西裔一次花千元狂點70多杯 華商「累瘋」

記者王若然／商業市即時報導
收據打印出來足有一米長。（崔女士提供）
收據打印出來足有一米長。（崔女士提供）

波霸奶茶如今已經成為全球家喻戶曉、老少皆宜的飲品，在美國，奶茶更是獲得各族裔青睞。洋人喝起奶茶來甚至比華人更「瘋狂」。在南加經營奶茶店的華人崔女士說，春節期間她接到一次大單，有人一口氣點70多杯奶茶，總費用超千元。

崔女士表示，1月23日（正月初二）中午，她正在店裡工作，突然進來六、七名西裔顧客。他們輪流點單，一共點了70多杯奶茶以及一些小零食，總計1158.35元。打印出來的收據足有一米長。崔女士說，當天還給那位點單顧客一些折扣，這是近一年來接過最長的一單，算是新年開門紅。

崔女士說，那天點單的人群應該包括好幾家人，大人在店裡點單，外面還有一些小孩子。不過就算有那麼多人，點70幾杯平均下來每人至少要三杯。崔女士與同仁大約花費40分鐘準備這些飲品，整個人都「累瘋」。不過「累並快樂著。」

崔女士的奶茶店Lollicup Fresh。（崔女士提供）
崔女士的奶茶店Lollicup Fresh。（崔女士提供）

崔女士的Lollicup Fresh奶茶店位於商業市（Commerce）的Citadel購物商場。崔女士介紹，因為商場客流量很大，店裡每天顧客都很多，每天銷售奶茶數量都是千杯起跳。但像當天一次點70幾杯的，實在少見。崔女士表示，西裔愛珍奶已經不是稀罕事。有很多顧客經常一個人點兩、三杯，她也經常看見用餐區的民眾吃飯時搭配珍奶，珍珠奶茶在美國的火爆程度可見一斑。

崔女士的奶茶店因開在購物商場，顧客文化背景差異大，因此在口味上稍作調整，既有經典的台灣波霸黑糖珍奶，也有芋頭、芒果、草莓沙冰等「升級」飲品。不過店裡賣的最好的還是經典黑糖珍奶。

與許多奶茶店一樣，崔女士的店在疫情期間也是生意慘淡。她說，最慘的時候半天接不到一單，當時因為拖欠兩個月房租，還被房東告上法庭。不過幸虧熬過疫情，生意也逐漸恢復正常。經過疫情的洗禮，崔女士更加珍惜她的小店。

波霸奶茶近幾年在美國大受歡迎，尤其是南加州，隨著大批奶茶商家進駐，奶茶生意也從幾家獨大到競爭十分激烈，可謂是幾家歡喜幾家愁，有的店門庭若市大排長龍，有的則門可羅雀甚至被迫轉讓。

根據Fortune Business Insights的一項報告，2019年，波霸奶茶全球市值有20億2000萬，到了2027年，預計將突破33億9000萬。彭博（Bloomberg）2021年6月的一項調研，在過去三個月間，美國20歲至29歲的年輕人中，有94%的人喝過奶茶。

崔女士的奶茶店每天接單超過1000個。（崔女士提供）
崔女士的奶茶店每天接單超過1000個。（崔女士提供）

疫情 南加 華人

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