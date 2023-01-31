我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劍指中國 美促菲律賓開放4基地

快看世界／您會嘗試嗎？日本推鯨魚肉自動販賣機

南加內陸警一周專項行動 逮24嫌、繳毒品近30磅

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
打擊人口販賣執法人員在行動中。（警方提供）
打擊人口販賣執法人員在行動中。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警方，日前開展為期一周的打擊違法犯罪行動。在部分城市及縣屬地，繳獲大量毒品與槍支，拘捕24名嫌犯，解救人口販賣受害者14人。

這次行動從1月21日開始，至1月27日結束，警方在勝利谷（Victorville）、聖伯納汀諾、尤開帕（Yucaipa）、蘋果谷（Apply Valley）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、赫汝帕谷（Jurupa Valley）以及赫斯普瑞阿（Hesperia）等城市，及縣屬地菲蘭（Phelan）等地區，繳獲31支槍，其中三支屬於幽靈槍（ghost guns），查獲28磅冰毒與1.5磅可卡因。

此外，聖伯納汀諾縣警方打擊人口販賣執法人員也參加這次行動。對六個涉及人口販賣地點搜查，解救人口販賣受害者14人。打擊人口販賣專項行動稱為Operation Reclaim and Rebuild (R&R），是全加州範圍的行動，重點是拯救成為人口販賣的受害者。

據悉，聖伯納汀諾縣政委員會為打擊犯罪行動提供撥款，增加額外資金，強化執法部門對社區安全影響力，保證社區居民生活質量。

警方拘捕嫌犯。（警方提供）
警方拘捕嫌犯。（警方提供）
警方在打擊行動中查獲槍支。（警方提供）
警方在打擊行動中查獲槍支。（警方提供）
執法人員繳獲毒品和槍支。（警方提供）
執法人員繳獲毒品和槍支。（警方提供）

加州 南加 毒品

上一則

法鼓山洛杉磯道場 31日晚為蒙市槍擊案罹難者祈福

延伸閱讀

「人口中心」轉向南部 不再向西移

「人口中心」轉向南部 不再向西移
大熊湖男子 非法持槍和毒品被捕

大熊湖男子 非法持槍和毒品被捕
南加大熊湖男子非法持有槍支和毒品被捕

南加大熊湖男子非法持有槍支和毒品被捕
內陸河濱縣特美谷華協 遊園會慶新春

內陸河濱縣特美谷華協 遊園會慶新春
內陸芳塔那物流中心 1.27億成交

內陸芳塔那物流中心 1.27億成交
金山私人毒品注射中心合法化 布里德、盧凱麗提案立法

金山私人毒品注射中心合法化 布里德、盧凱麗提案立法

熱門新聞

加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

2023-01-26 18:18
警方公布繳獲的三支槍之一。（洛縣警局）

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

2023-01-26 18:31
年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

2023-01-26 15:47
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

2023-01-27 19:58
洛杉磯縣蒙特利公園市(Monterey Park )舞星舞社遇難的11名死者身分已確定。（本報檔案照）

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

2023-01-24 15:32

超人氣

更多 >
印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪

印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪
德州擬禁中國公民買房…華人批新排華法案：其他州會效仿

德州擬禁中國公民買房…華人批新排華法案：其他州會效仿
黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機