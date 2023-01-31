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洛縣部分地區發布寒冷天氣警報 建議採取保暖措施

記者邵敏／洛杉磯即時報導
這場冬季風暴29日晚進入南加地區，預計31日離開。（Unsplash.com）
這場冬季風暴29日晚進入南加地區，預計31日離開。（Unsplash.com）

洛杉磯縣公共衛生局1月30日（周一），發布該縣部分地區的寒冷天氣警報，因為另一場冬季風暴已席捲該地區，帶來寒冷的氣溫。當局建議民眾採取防寒措施，特別提醒老年人、生病的人注意保暖。

受此次冬季風暴影響的地區包括波莫那（Pomona）、聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita）、蘭卡斯特（Lancaster）和威爾遜山（Mt. Wilson）， 寒冷警報的公告於 1 月 31 日生效。根據預警信息，波莫那（東聖蓋博谷2月1日結束寒流警報，聖塔克拉利塔谷2月2日結束，威爾遜山（洛縣山脈）2月2日結束，蘭卡斯特（羚羊谷）2月4日結束。

國家氣象局稱，預計在接下來的幾天內，波莫那和聖塔克拉利塔谷的氣溫，將降至 30 度以上和 40 度以下，伴隨著低於冰點的寒風；在蘭卡斯特和威爾遜山，氣溫將在 20 多度和 30 多度之間。

洛縣衛生官員戴維斯（Muntu Davis）在一份聲明中指出，兒童、老人、殘疾人或有特殊醫療需求的人，在寒冷的天氣裡尤其容易受到傷害，應積極採取額外的預防措施，確保他們在室外時不會受凍。

公共衛生局建議居民，如果計劃到戶外活動，請多穿幾層保暖衣物；戴上帽子、圍巾、手套和襪子，保護頭、手與腳免受寒冷；檢查並幫助行動不便和取暖受限的家人、朋友和鄰居，例如老年人或生病的人；如果有寵物，請將它們帶入室內，不要留在室外過夜；由於存在一氧化碳中毒的風險，官員警告居民不要使用火爐、燒烤爐或烤爐取暖。

這場冬季風暴29日（周日）晚上進入南加州地區，預計將於31日（周二）離開。據國家氣象局稱，預計降雨總量不會很大，大部分地區的降雨量都低於 1 吋；30日（周一）晚上到31日（周二），狂風東北風可能會影響洛杉磯和范杜拉縣（Ventura County）的部分地區。

風暴 洛縣 洛杉磯

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