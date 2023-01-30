用鐵管攻擊至少10車的特斯拉路怒男 終於被捕

特斯拉路怒男被捕。（CHP）

涉嫌在加州 高速路多次襲擊他人車輛的駕駛特斯拉 怒路男，近日終於被捕。據加州高速路巡警（CHP），嫌犯是36歲的Nathaniel Walter Radimak，他的保釋金設置為517萬元。

根據CHP，Nathaniel Walter Radimak於1月29日下午3時在托倫斯（Torrance）被捕，他被控用致命武器襲擊他人。警方曾兩次對他發布通緝 令。CHP在聲明中指出， Radimak至少涉兩場發生在1月11日的路怒攻擊事件。

在第一起事件中，Radimak在Glendale的2號高速公路上突然猛踩剎車逼停後方車輛，他手持長金屬管下車，多次攻擊後方車輛，過程被受害者的行車記錄儀拍下。Radimak在攻擊後，返回特斯拉橫衝直撞的離開。

第一輛車的受害者看到Radimak似有意襲擊另一輛車，因此駕車跟隨，打算繼續用行車記錄儀拍下他的暴行。在隨後的視頻中，Radimak的特斯拉在高速路出口旁逼停另一輛白色轎車，Radimak下車向白色轎車衝去，白色轎車則趁他襲擊之前，迅速開走。

除了上述兩起案件，據ABC報導，還有至少10名受害者都稱被該男子襲擊過。