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南加房市好冷 洛縣、橙縣房屋銷售量暴跌46%

編譯陳盈霖／綜合外電報導
洛縣與橙縣房屋銷售量，在12個月內暴跌46%，創下有紀錄以來最低的12月。（KTLA）
洛縣與橙縣房屋銷售量，在12個月內暴跌46%，創下有紀錄以來最低的12月。（KTLA）

橙縣紀事報報導，洛縣與橙縣房屋銷售量，在12個月內暴跌46%，創下有紀錄以來最低的12月。根據CoreLogic數據，這兩縣房屋銷售額總計5772套，比2021年12月開始的12個月減少4833套。

這可說是自1988年以來，銷售最慢的12月，與任何一個月相比，房屋銷售額第四低。過去12個月的銷售額降幅，在35年以來排名第八，也比1988年以來的12月平均銷售額低50%。

造成此情況主要原因是經濟不穩定，尤其是通膨率飆升和房貸價格上漲，這些因素打擊房地產市場。飆升的貸款利率，也使購買力在一年內下降35%。

過去一年中，南加州六縣銷售額下降47%，至1萬2751套，銷售價格中間值僅上漲0.7%，至68萬6000元。

以洛縣來說，過去12個月完成3984套房屋銷售，一個月內下降3%，一年內下降48%。橙縣過去12個月售出1788套房，一個月內下降2%，一年內下降40%。

在房價上，洛縣房屋中位數77萬5000元，一個月內下降1.1%，一年內下降3%。這也比2022年4月創下的86萬5000元歷史新高低了10%。

橙縣93萬3500元的房屋中位數，一個月內下降2.8%，一年內下降1%。比2022年5月創下105萬5000元的高峰值低11%。

更昂貴的貸款利率顯然是罪魁禍首。以12月來說，30年貸款平均利率為6.4%，在此之前為3.1%。

根據紀錄顯示，假設支付20%首期，以洛縣房屋中位數77萬5000元來說，購屋者房貸增長41%，每月約3862元。一年前房屋中位數為79萬9800元，每月支付2733元。

橙縣房屋中位數93萬3500元，以支付20%頭期款來說，購屋者貸款高出45%，達4652元，一年前中位數為93萬8200元，購屋者每月支付3204元房貸。

在銷售方面，洛縣2796筆交易，一個月內下降3%，一年內下降48%。橙縣1022交易量，一個月內下降1%，一年內下降47%。

2022年12月洛縣房屋中位數83萬元，同比下降4%。橙縣100萬元房屋中位數，一個月下降3%，一年內下降6%。

康斗房屋銷售也有所下降。洛縣售出894套，一個月內下降2%，一年內下降51%。橙縣售出496套，一個月內增長6%，但一年內下降39%。

洛縣康斗的中位數61萬9500元，一個月內下降3%，一年內下降5%。橙縣中位數為72萬1000元，一個月內上漲5%，一年內上漲8%。

新屋的銷售也差不多。洛縣建築商售出225套，一個月內下降13%，一年內下降36%。橙縣售出263套新屋，一個月內下降兩成，但一年內上升19% 。

價格方面，洛縣新屋中位數92萬4250元，一個月內上漲11%，一年內上漲14%。橙縣中位數100萬元，一個月內下降5%，一年內下降16%。

橙縣 洛縣 貸款

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