迪士尼樂園百年慶典 一隻米老鼠開始的故事

迪士尼樂園新增的米奇米妮飛速鐵路。（記者張宏/攝影）

加州迪士尼 樂園度假區為慶祝迪士尼100週年舉辦系列活動，包括27日首次推出米奇和米妮飛速鐵路（Mickey & Minnie’s Runaway Railway）、全新夜間絢麗奇觀「讓神奇發生」遊行（Magic Happens’ Parade ）等新項目。

影音來源：記者張宏

世界各地的迪士尼樂園將舉辦各種慶祝 100 週年慶典，但慶祝活動的核心依然是在加州迪士尼樂園度假區。園區內為慶祝百年，會有一整年的全新體驗和娛樂節目、裝飾和特色美食等。

迪士尼樂園26日人潮湧動，來自世界各地的人們身穿迪士尼的服飾來慶祝其百年。園內四處可見百年慶典的銀色和紫色裝飾，人們聚集在這裡見證迪士尼從一隻米老鼠開始的百年。

加州迪士尼樂園度假區總裁波特羅克（Ken Potrock）表示，很高興在地球上最快樂的地方為這一里程碑慶祝活動揭開序幕。迪士尼粉絲可在一整年與喜愛的迪士尼人物一起，沈浸式體驗迪士尼的世界。

適合全家人的全新遊樂設施「米奇和米妮的飛速鐵路」首次亮相。在米奇卡通城（Mickey’s Toontown）的 El CapiTOON 劇院內，「米奇和米妮的飛速鐵路」將遊客帶入米奇和米妮精彩多變的卡通世界，登上由高飛設計的火車，開始一場既滑稽又驚險之旅。遊客可透過迪士尼樂園應用程式添加免費虛擬隊伍輪候，詳情請瀏覽 Disneyland.com。

冒險樂園的「彩色世界 I」水幕表演推出百年新版，伴隨全新的原創歌曲「Start a Wave」，全新的夜間絢麗奇觀以不同以往的方式讓一些最勇敢、有愛心和鼓舞人心的迪士尼經典人物栩栩如生的呈現。

迪士尼主題樂園 的「奇妙之旅」煙火表演則包括對上個世紀迪士尼動漫工作室每部電影致敬，在全新歌曲「It's Wondrous」伴隨下，充滿藝術性和故事分享的夜間絢麗奇觀配備樂園最先進的投影效果，讓大家置身在夢幻世界。

迪士尼百年神奇（The Disney Gallery Presents: Disney 100 Years of Wonder）展覽也值得觀看，現場有動漫畫師辦公桌、多平面照相機模型，大家還會看到由迪士尼原創動漫畫師為迪士尼早期電影創作的藝術作品，及由迪士尼幻想工程師為樂園而構思的藝術作品。