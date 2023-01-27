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南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

抗議警察暴力執法致死 時報廣場已現示威人群

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

記者王若然／聖蓋博即時報導
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

25日下午，聖蓋博（San Gabriel）鬧市區發生持槍搶案，一名亞裔婦人被劫匪拿槍指著搶走錢包和現金，期間搶匪開槍，所幸沒有傷到這位婦人。

根據聖蓋博市警局當班警員Cruz Hernandez，25日（周三）下午約4時40分，一名老婦人（elderly woman）在Valley大道和Del Mar路交叉口，夏威夷超市外被搶。具體地址為128 E Valley Blvd，被搶地點靠近一個公交站，距離夏威夷超市北側出入口很近。Cruz Hernandez表示，搶匪為兩名男性，搶劫過程中用槍指著受害人。被搶婦人損失一個錢包和1800元現金。兩名搶匪作案後沿著Valley大道往東方向逃跑。警方目前還未抓到搶匪。

根據Ring推送的消息，在該搶案中，歹徒作案時朝地上開了一槍，所幸沒有擊中人，老婦人只受輕傷。

Cruz Hernandez表示，至於受害者的年齡和姓名、族裔以及她當時為何在那裡，目前沒有詳細報告。而聖蓋博警局公共信息聯絡員，警佐Huynh表示，該案正在調查中，可能一周後才會有更詳細信息。不過夏威夷超市經理Andy向記者確認，受害人為一位40、50歲的亞裔婦女，案發地點就在靠近Valley大道的停車場第三個位置。其他信息他也不清楚。

夏威夷超市是很多華人喜歡光顧的地方，每天有大量華人進出這裡。

Valley大道上，案發附近的一家服飾店店員介紹說，案發那天下午她看到有很多警察到店門口調查，才知道發生了搶案。她說，之後有兩位警員來店裡調取了監控，但她不方便透露監控畫面。警員還稱劫匪開車在附近蹲點了很久。這位店員說，當天下午她看到一輛可疑的銀色車輛徘徊在路邊，令她印象深刻，因為那輛車停在消防帶，她當時心理還納悶，這輛車不怕吃罰單嗎？不過警方目前還未確認可疑車輛的型號與顏色。

這位店員介紹說，這裡是聖蓋博市最繁華的商圈之一，每天客流量很大，因此這地點很容易被犯罪分子盯上。近幾年她感覺治安每況愈下，店門口經常有流浪漢坐著或躺著，有時他們還帶著聲音巨大的音響放音樂，很影響周邊商鋪的生意。此前曾有一名西裔男子多次進店逛，然而店裡售賣的是女性內衣，令她起疑，這名男子還頻頻看向收銀台，令她很害怕，不得不提前一小時打烊。

Cruz Hernandez警官提醒民眾，在聖蓋博商圈，搶劫案、盜竊案頻發，一定要保管好自己的財物。他說，罪犯經常在購物商場、超市周圍蹲點尋找「獵物」，喜歡挑選拿著名牌包包的民眾作案。一種常見的犯罪形式是，從商場、超市出來，一些民眾就將名牌包或錢包放在購物車上推出來，罪犯很容易就能鎖定目標。還有民眾在將物品放在後備箱時，其放在前座上的錢包就被「盯」上。罪犯只用20秒就可將其偷走。Cruz Hernandez警官提醒民眾不要將錢包放在顯眼位置，不要將其放在車子座位或擋風玻璃前。

Cruz Hernandez表示，聖蓋博市是個人口密度很高的城市，警察雖然在城市間經常巡邏，但罪犯也很狡猾，黑白色的警車很容易被發現，這些罪犯看到後就繞道，或去另一個沒有警察駐守的地區作案。導致這類搶案、盜竊案防不勝防。

搶案發生在Valley大道和Del Mar路交叉口，夏威夷超市外。（記者王若然／...
搶案發生在Valley大道和Del Mar路交叉口，夏威夷超市外。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 夏威夷 警察

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