視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

洛杉磯 縣蒙特利公園市 （Monterey Park）「舞星」舞社大規模槍擊案震驚全美，慘劇釀成11死九傷。因為當晚是農曆除夕夜，原本的舞室內喜氣洋溢，氣氛熱烈，有人就用手機記錄下了大家一起歡樂跳舞的視頻。華人May當晚收到這條朋友在現場分享的視頻，而她收到這則視頻時間，就在悲劇發生前三分鐘。如今再重溫這條視頻，令人心疼不已。

視頻來源：記者趙健

視頻中，舞池中央的人們正隨著歡樂的音樂節奏擺動身體，燈光閃爍。人們沉浸在音樂與舞蹈中，享受著一個美妙的夜晚，迎接新年的到來。很多舞者當晚盛裝出席，不少人選擇了喜慶的紅色服飾。台下圍坐的觀眾們有的正在與同伴聊天，有的則全神貫注地觀看著舞蹈。

May說，她的朋友在案發前三分鐘傳給了她這則視頻，想要分享這裡熱鬧的氣氛。然而，一切都在接下來的幾分鐘之內改變了；儘管，May的友人在這樁慘劇中倖存下來，但因當時受到嚴重驚嚇，在配合完警方調查後就再也沒有出過家門。

May也因此遭受了嚴重的驚嚇和心理陰影，血壓 連續兩日都在180以上。 「我自己之前也常去案發舞社跳舞，那裡有很多我熟識的朋友，現在每個人都很恐慌。」

另一位經常光顧「舞星」的陳女士說，得知此事後自己閉關兩日，不看新聞，也不聽關於這件事的任何消息。因為自己始終無法面對這個事實。