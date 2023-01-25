洛縣屠殺案死者、「舞星」馬經理生前善良熱心備受愛戴

蒙市大年夜慘案，「舞星」經理馬名偉不幸遇害。（受訪者提供）

洛杉磯 縣蒙特利公園市 （Monterey Park）「舞星」舞社經理馬名偉，在學生的眼中是一直熱心舞蹈，並努力為眾人搭建舞台的靈魂人物，但他的生命卻在1月21日晚上10時20分左右的大屠殺嘎然而止。親友、學生對他突然離世傷心欲絕，「不敢相信、不能接受馬老師走了，我的心都要碎了」、「他能歌善舞、善良熱心，離去是社區極大的損失」；「他樂觀積極、和藹可親，充滿正能量，是一個很純粹的人」……。

學生和社區人士用自己的方式懷念逝者，回憶故人生前的點滴。一名曾與馬名偉共事的友人，回憶案發當天兩人見面互祝新年快樂的場景，唏噓不已。他說，馬先生是少有極為樂於公益、謙卑熱心之人，能把不同年齡層次的歌舞愛好者聚集在一起，為華人社區做出不可磨滅的貢獻，他的離去是極大損失。

馬名偉的學生舞者表示，馬先生擅長國標舞、拉丁舞等各種舞蹈，同時還是旗袍秀的指導老師，他每年都會在各種節日積極舉辦活動，努力把中國文化推向主流社會；他熱情活躍，樂於助人，富有正義感，處處為他人著想，熱衷於公益活動，經常帶領學生去老人中心 表演節目，奉獻愛心；他永遠鼓勵人們積極向上，永遠有好的點子，有許多想要完成的計劃……。

逝者已矣，生者如斯。一名「舞星」多年的老學員回憶，馬名偉經常坐在走廊上，與進出的人打招呼，每次天黑了，他會陪人們走到停車位，從心底里關心旁人。案發第二天1月22日，這名老學員來到現場悼念逝者，她說自己看著深鎖的鐵門，人去樓空的淒涼感襲擊而來，望了望鐵門裡的長廊，卻沒看到經常獨自坐在椅子上抽菸的那個男人，一時悲從中來，「我告訴自己，馬先生真的不在了。」