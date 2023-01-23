洛縣大屠殺1死者家屬發聲：她是我們最大的啦啦隊長
洛杉磯縣法醫辦公室23日（週一）確認兩名遇難女性，分別是 65 歲的美仁（My Nhan）和 63 歲的李麗蘭（Lilan Li，以上均是音譯）。
美仁（My Nhan）的家人稱她為 Mymy Nhan，並發表聲明說：「她是舞蹈室的常客。她花了這麼多年利用周末去蒙特利公園市的舞蹈工作室，這是她喜歡做的事。 但不公平的是，星期六（21日）是她最後一支舞，讓家人在展開農曆新年時卻是破碎的。 我們從未想過她的生命會如此突然地結束」。
聲明中又說，「Mymy得年 65 歲。 如果你認識她，你就會知道她溫暖的笑容和善良是會傳染的。 她是一位慈愛的阿姨、姐姐、女兒和朋友。 Mymy是我們最大的啦啦隊長」。
至於其他八名死者的姓名因尚未完全通知其親屬，洛縣法醫室暫未公布。但據法醫辦公室稱，他們是一名 50 多歲的女性，兩名 60 多歲的女性，兩名 60 多歲的男性，和三名 70 多歲的男性。而洛縣縣立的南加大醫院23日宣布，在該醫院收治的四名受傷者中有一人因傷重不治。
另外，朋友和目擊者說，其中一名死於槍擊的人曾是「舞星」(Star Dance)舞蹈學校知名舞蹈導師兼老闆馬名偉（Ming Wei Ma），據信他 60 多歲。
僅管目前警方仍在找尋兇手作案動機，但從社群媒體等各方面的小道消息來看，72歲的兇手陳友艮（Huu Can Tran，音譯）案發當晚是前往「舞星」和阿罕布拉市的「來來」舞蹈學校尋找他的妻子。他會犯下血案據信與忌妒有關，他懷疑妻子對他不忠。
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