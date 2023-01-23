洛縣大屠殺1死者家屬發聲：她是我們最大的啦啦隊長

21日晚洛杉磯縣蒙特利公園（Monterey Park）「舞星」（Star Dance）舞蹈學校發生大屠殺，該校門口23日擺滿了前來弔唁死者的鮮花。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣法醫辦公室23日（週一）確認兩名遇難女性，分別是 65 歲的美仁（My Nhan）和 63 歲的李麗蘭（Lilan Li，以上均是音譯）。

美仁（My Nhan）的家人稱她為 Mymy Nhan，並發表聲明說：「她是舞蹈室的常客。她花了這麼多年利用周末去蒙特利公園市 的舞蹈工作室，這是她喜歡做的事。 但不公平的是，星期六（21日）是她最後一支舞，讓家人在展開農曆新年時卻是破碎的。 我們從未想過她的生命會如此突然地結束」。

聲明中又說，「Mymy得年 65 歲。 如果你認識她，你就會知道她溫暖的笑容和善良是會傳染的。 她是一位慈愛的阿姨、姐姐、女兒和朋友。 Mymy是我們最大的啦啦隊長」。

至於其他八名死者的姓名因尚未完全通知其親屬，洛縣 法醫室暫未公布。但據法醫辦公室稱，他們是一名 50 多歲的女性，兩名 60 多歲的女性，兩名 60 多歲的男性，和三名 70 多歲的男性。而洛縣縣立的南加大醫院23日宣布，在該醫院收治的四名受傷者中有一人因傷重不治。

另外，朋友和目擊者說，其中一名死於槍擊的人曾是「舞星」(Star Dance)舞蹈學校知名舞蹈導師兼老闆馬名偉（Ming Wei Ma），據信他 60 多歲。

僅管目前警方仍在找尋兇手作案動機，但從社群媒體 等各方面的小道消息來看，72歲的兇手陳友艮（Huu Can Tran，音譯）案發當晚是前往「舞星」和阿罕布拉市的「來來」舞蹈學校尋找他的妻子。他會犯下血案據信與忌妒有關，他懷疑妻子對他不忠。