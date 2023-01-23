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大屠殺槍手生前愛跳舞易動氣 與前妻在舞星認識

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛杉磯訊
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛杉磯縣蒙特利公園（Monterey Park）「舞星」（Star Dance）舞蹈學校，21日晚發生駭人的槍擊案，越華裔兇嫌、72歲的陳友艮（Huu Can Tran，音譯），已在與警方的對峙過程中死亡。而有更多的信息顯示，他原來也是跳舞的愛好者，與前妻就是在「舞星」認識。

他的前妻在接受 CNN 採訪時說，她和她的前夫大約在 20 年前，在蒙特利公園市的舞星相識，並在自我介紹後免費給她上課。他們在第一次見面後不久就結婚了。

陳友艮的前妻透露，當時一直在舞蹈工作室教授非正式課程的陳友艮，在一場舞會上看到她，兩人從而相戀。陳友艮從不對她施暴，但他很容易動氣，比如每當她舞步跳錯時，他就會生氣。在一起幾年後，陳友艮的前妻覺得他對她失去興趣，據報導，她的姐姐也證實這一點。 根據洛杉磯法庭記錄，陳友艮於 2005 年底提出離婚，並於次年獲得批准。

目前尚不清楚陳友艮在案發前的幾年，是否經常訪問「舞星」。而有媒體引用一位友人的說法，陳友艮過去經常去「舞星」，但他對很多人的態度都是充滿敵意（hostile）。

陳友艮生前住在河濱縣梅海特市（Hemet）一個比較高檔的移動房屋社區（Lakes at Hemet WestTran ），這個社區標榜為「55 歲以上人士的活躍生活社區」。鄰居羅絲（Pat Roth）向內陸新聞（Inland News）說，Tran 搬進那裡大概一年，他是個好人，「我的意思是，我會看到他騎著他的小摩托車進進出出，偶爾會開著他的麵包車。 他並會停下來撫摸你的狗和周圍的每個人」。

羅絲說，在這裡大家只認為他是一個安靜的傢伙。 「和我交談過的人對他進行槍擊案感到震驚。 他幾乎都是一個人住，而我猜他教過好像是國標舞的舞蹈。

據Conan Daily報導，陳友艮生前曾住過不同城市，包括加州阿拉米達縣弗里蒙特(Fremont)，還住過洛杉磯縣的阿罕布拉（Alhambra）、亞凱迪亞（Arcadia）、格蘭岱（Glendale）、蒙特利公園、羅斯密（Rosemead）和聖蓋博（San Gabriel）。

他於2002至2004年曾經開過卡車公司，並身兼卡車司機。但2004 年他解散了 Tran’s Trucking Inc卡車公司。在一份公司文件中，他寫道，該公司從未收購過任何已知資產，也從未產生過任何已知債務或負債。

2013 年，他賣掉了在聖蓋博市擁有的 20 多年的房子。2020年，他在河濱縣梅海特市的一個老年社區買了一套活動房。

蒙特利公園市 洛杉磯 聖蓋博

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