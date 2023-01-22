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洛縣槍擊案華人組織提供心理諮詢 台僑組織也發文哀悼

洛杉磯訊
針對蒙特利公園市槍擊命案，華埠服務中心發文表示與受害人及其家屬同在，中心的心理諮詢團隊將提供即時諮詢和輔導。（華埠服務中心官網）
針對蒙特利公園市槍擊命案，華埠服務中心發文表示與受害人及其家屬同在，中心的心理諮詢團隊將提供即時諮詢和輔導。（華埠服務中心官網）

針對21日晚在洛杉磯蒙特利公園（Monterey Park）「舞星」（Star Dance）舞蹈學校發生的駭人槍擊案，兩個華人組織22日均發表聲明，對死者表示哀悼之意。其中的華埠服務中心並將提供心理諮詢。

大洛杉磯台灣會館基金會針對蒙市這起悲劇發表聲明，指出蒙特利公園市（Monterey Park）發生大規模槍擊案，造成十人死亡和多人受傷，震驚整個大洛杉磯地區。 基金會謹此向此起憾事的所有受害者表達最深切的哀悼，本會也要嚴正譴責這起殘酷暴力罪行。「失去的生命無法挽回，我們期待社區及國家都能有更多的保護，來應對未來類似的暴力犯罪」。

 目前基金會對於有無台僑於此槍擊事件受害仍不清楚，但大洛杉磯台灣會館將持續與 執法機關及相關單位聯繫，了解案情的同時也盡所能協助被此事影響的社區成員。也呼籲相關單位能夠徹底調查此案，火速將嫌犯逮捕到案。

另一方面，華埠服務中心針對這起槍擊命案發文，表示對該命案發生深感震驚且遺憾。華埠服務中心與受害人及其家屬同在，中心的心理諮詢團隊將提供即時諮詢和輔導，請致電213-808-1700，將有專人服務。

中心並說譴責暴力與仇恨，亦提醒所有朋友保持警惕，並遵循執法單位指示，目前中心已收到許多在地及海外團體朋友們的關心，這些支持將促使社區更團結，共同度過這個難關。

洛杉磯 槍擊 華埠 蒙特利公園

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