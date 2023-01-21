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年節展美食 引菲律賓裔網紅美女結伴嘗鮮

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
網紅美女Audrey Cardinal以及好閨蜜Candice。（記者王若然／攝影）
網紅美女Audrey Cardinal以及好閨蜜Candice。（記者王若然／攝影）

世界日報和蒙特利公園市舉辦的2023「兔Tu-Gether」迎春年節展21日熱鬧登場。現場除了各種生活類和商品攤位，最吸引人的就是近50個美食攤位，集合天南地北的美食，一次吃過癮。當天甚至有網紅來此地「打卡」美食。

菲律賓裔網紅小美女Audrey Cardinal（@audeez）與其華裔男朋友Johnny以及好閨蜜Candice（@candikitty）攜伴來逛年節展。Audrey Cardinal在Instagram上有超過三萬的粉絲。他們駐足在美食區，想要嘗試中國傳統味道。

Audrey介紹說，這是她第一次過中國春節，也是她的華裔男朋友Johnny介紹給她的。為了參加這次年節展，Audrey和Candice都特意穿了中國旗袍，在人群中十分亮眼。她的男朋友Johnny的父母均來自台灣，他出生在美國，會說中文。他說，從一篇文章中了解到世界日報年節展活動，來了之後感覺很有趣，很熱鬧很有年味，特別是在美食攤位，吃到了新奇好吃的美食，真是不虛此行。

年節展的美食區匯集了東西方以及中國傳統美食。對於很多出生在美國的華裔，是他們第一次吃到這樣的食物。例如，十分受歡迎的龍須糖攤位，有很多家長排隊也要買，想要讓孩子嘗嘗中國的傳統糖果。

美食區也不乏網紅店。例如于記煎餅果子，在華人圈是網紅店。特意從奇諾岡趕來的溫女士說，這家店採用石磨綠豆粉，味道很不錯，她排隊近一個小時才買到的。

世界日報年節展于21日、22日兩天舉行，地點位於蒙特利公園市Garvey Ave. & Garfield Ave.交口，至Garvey Ave. & Alhambra Ave.交口。

不少人排隊想一嘗龍須糖的味道。（記者王若然／攝影）
不少人排隊想一嘗龍須糖的味道。（記者王若然／攝影）

美食 華裔 世界日報

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